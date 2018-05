6 consejos para proteger transacciones en época del Mundial de Fútbol

Colombia ha tenido avances en materia tecnológica y financiera.



Respecto a estos temas y a la seguridad bancaria de nuestro país, recientemente Asobancaria aseguró que, Colombia es ejemplo a nivel mundial, gracias a la implementación del proceso de biometría bancaria en el 60 por ciento de sus entidades financieras.

A pesar que esta iniciativa cobija a más de 1,1 millones de transacciones por mes, existe un 40 por ciento fuera de cobertura. Así mismo, cada día en el mundo se cometen 542.465 robos o fraudes cibernéticos según Digiware.



Lo anterior resulta preocupante para las miles de transacciones que realizan los colombianos durante la planeación de su viaje al Mundial de Rusia, aun faltando menos de un mes para este encuentro global.



Ante dicho panorama, Andrés Guzmán, Director Ejecutivo de Adalid, proporciona las siguientes recomendaciones para realizar compras de vuelos, boletería, planes turísticos, reservas de hoteles, transacciones, y gastos que implican el viaje a Rusia. Así, se evitarán dichos fraudes y se disminuirá el riesgo de suplantación de identidad.



1. Usar los dispositivos móviles para realizar las transacciones debido a su baja vulnerabilidad a ataques delictivos. Según el experto Guzmán, “la probabilidad de clonar la banda de una tarjeta es mayor y se hace en tan solo 3 segundos, mientras que con el dispositivo móvil los delincuentes deberían clonar la información que está cifrada en la máquina y es más improbable”.



2. Siempre que lo contacten de establecimientos a través de su correo, SMS, llamada telefónica o ventana emergente, desconfíe. Nunca revele su información personal ni financiera. Los ciber-delincuentes usan esta técnica, llamada phishing, suplantando la imagen e identidad de corporaciones oficiales para robar sus datos.



3. Entre tanto, al realizar compras en páginas 'web', nunca lo haga a través de enlaces externos de un correo electrónico o newsletters. Ingrese directamente a la página de las entidades, sean bancos o establecimientos comerciales. Revise que en la dirección web, el ‘http’ termine en s (https), lo que indica que está en una página segura. Verificar que la URL tenga, además, un candado cerrado al lado, lo que significa que es un sitio seguro.



4. Nunca realice este tipo de transacciones en computadores que no sean propios ni use redes inalámbricas desconocidas. Actualice permanentemente el antivirus de su ordenador.



5. Use claves cifradas, es decir, que no contengan datos obvios como su nombre, teléfonos y direcciones. Siempre combine datos que pueda recordar pero que jamás pueda identificar alguien cercano a usted.



6. El 17 por ciento de las Apps contienn virus y el 40 por ciento generan robo de información, así que preste atención a ello. La recomendación de Adalid es descargar aplicaciones desde lugares seguros como las tiendas verificadas App Store y Google Play.



Adalid, también recomienda disfrutar de su visita a Rusia sin olvidar proteger su información y datos, ya que este es su activo más importante. Confíe en las jugadas de la Selección pero desconfíe de las jugadas de pillos informáticos.



En caso de fraude, no olvide contactar a una firma experta en seguridad de la información e investigaciones forenses que analice los datos contenidos en equipos de cómputo o teléfonos móviles, que generalmente tienen las “huellas” de los delincuentes.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS