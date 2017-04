10 consejos clave para negociar deudas en mora

Para evitar que las deudas se conviertan en un verdadero dolor de cabeza, la mayoría de analistas financieros recomiendan no solo hacer un presupuesto sino también una planeación, que debe ser cumplida al pie de la letra.

Pero cuando estas se salen de control, al punto de que lo que se debe pagar supera lo que se recibe, el saneamiento de las finanzas es una tarea inaplazable que requiere pautas claras que lleven al logro de un equilibrio que traiga tranquilidad al hogar.



Según la firma Recupera, que hace consultoría sobre el riesgo de crédito, en estos casos extremos hay que seguir, con mayor razón, un plan de acción cuyo objetivo es volver las aguas del alto endeudamiento a su cauce natural.



Mónica Arenas, su gerente, destaca 10 pasos claves a la hora de enfrentar las complejas negociaciones con un asesor de cobranzas, cuando la gestión de la cartera queda a cargo de un tercero diferente a la entidad que lo financió.



1. Escuche con atención la información que el asesor de cobranza le entrega.



2. Analice las opciones que da y no tome decisiones sin tener toda la información.



3. Busque varias salidas para normalizar sus deudas atrasadas. Estar en mora no es una opción.



4. Pacte compromisos de pago reales y hable siempre con la verdad.



5. Informe al asesor de cobranza su verdadera situación, así podrán explorar alternativas y encontrar fórmulas para sanear sus deudas pronto.



6. Recuerde, el asesor de cobranza no es su enemigo, su objetivo es orientarlo frente a la mejor forma de alcanzar la normalización de su crédito.



7. Tenga una relación cordial son su asesor, pues la cobranza no cesará hasta que su crédito se encuentre al día.



8. Haga un esfuerzo económico real; de lo contrario, no se puede lograr un acuerdo de pago.



9. Acudir a entidades de control no soluciona su problema. Recuerde que la obligación es suya y cuando recibió el préstamo se comprometió a pagarlo.



10. Recuerde que hay una relación entre lo que se gana y lo que se gasta, lo último nunca puede superar lo primero.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS