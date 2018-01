¿Le hacen ojitos los descuentos? Tenga en cuenta estos cinco consejos

Después de todos los gastos de fin de año, las calles ya se inundaron de carteles de promociones, rebajas y ofertas: cinco, diez, 50 por ciento de descuento habrán llamado su atención y, seguramente, habrá sentido la piquiña de desembolsar alguno que otro billete.

Estos descuentos responden a una temporada de compras masiva que deja sus retazos. “Desde la teoría comercial, los productos que no vendieron en Navidad difícilmente se venderán después”, explica Camilo Herrera, director de la consultora de consumo Raddar. “Por esto muchos almacenes hacen liquidaciones de productos que no se vendieron”, añade.



Y aunque todas las tiendas están en la onda del descuento, las marcas de moda y de objetos para el hogar son de las que más están sonando en esta ola de descuentos posvacacionales.



Esto se suma a la tendencia del consumidor colombiano de estar muy atento a la temporada. De hecho, un estudio de la multinacional de recursos humanos Adecco, el año pasado, mostró que los colombianos gastamos 100.000 de cada 1’000.000 de pesos solamente en objetos como prendas de vestir y, por otro lado, la consultora Kantar Worldpanel informó que el año pasado los hogares de Colombia cada vez gastan más en descuentos de todo tipo de elementos.



Sin embargo, Herrera advierte que no porque haya descuentos significa que eso sea inmediatamente beneficioso para el comprador. “La gente no siempre sabe del precio base del producto y puede ser engañada al comprar simplemente confiando en un descuento”, explica.



Por eso, si usted es de los que van a entrar a la tienda para llenar su clóset o reemplazar un mueble u electrodoméstico de su hogar por el descuento, Clara Inés Guzmán, líder del Programa de Bienestar Financiero de Old Mutual Colombia, le da estos consejos para aprovechar estas rebajas sin perjudicar su bolsillo ni llenarse de cosas que en realidad no necesita o no va a sacarles provecho.

1. Establezca qué necesita para hoy pero también a largo plazo

Los descuentos son una buena oportunidad para revisar qué marcas de calidad ofrecen descuentos en prendas básicas que puede usar en cualquier ocasión y en electrodomésticos, muebles y utilería del hogar que podría necesitar a largo plazo.



En el caso de cosas para el hogar como electrodomésticos, es importante que consulte con la tienda cuáles son las cualidades de los aparatos que tienen en oferta y si tienen diferencias con esos mismos en otras temporadas del año. Para lograrlo, “hay que revisar que algunos almacenes llevan muchos meses en descuentos, entonces el efecto de búsqueda de precio ya no es tan interesante y el surtido tampoco”, añade, por su parte, el director de Raddar. En este sentido, si la tienda lleva muchos más meses en descuento, quizás esta temporada no sea más beneficiosa que otras para hacer su compra allí.



Pregunte cuánto tiempo llevan los productos que quiere comprar en la tienda. En el caso de los electrodomésticos, por ejemplo, esto puede determinar su calidad y su costo de reparación, ya que algunos pueden presentar fallas por estar descuidados.

Para las prendas de vestir, evite comprar las que solamente están de temporada y que, meses después, solo terminan ocupando un espacio más en el cajón y, por lo tanto, no representarán una inversión sino un dolor de bolsillo.

2. Compare y revise críticas de otros compradores

Sea en lo que sea que quiera invertir, internet es una excelente herramienta para encontrar quejas, reclamos y recomendaciones de consumidores que hayan comprado en tiendas durante rebajas (o en cualquier otro momento). Así puede ahorrarse la experiencia de una mala compra y aprender de la de los demás. Tómese el tiempo de comparar rebajas entre diferentes tiendas, para ver cuál le ofrece la mejor opción para el objeto que necesita.



Tenga en cuenta, además, que los productos que están en rebaja pueden provenir de temporadas anteriores de compra. “Eso significa que lo que no se vendió claramente no fue preferido por la gente y por eso en las liquidaciones no se encuentran los mejores productos de la marca”, explica el director de la consultora Raddar.

3. Arme un presupuesto antes de comprar

A la hora de revisar qué objetos necesitaría conseguir, manténgase dentro de un presupuesto fijo que se ajuste a sus gastos ya previstos. De esta forma, no caerá en la tentación de comprar solo porque algo está en rebaja y podrá pasar más tiempo pensado en si vale la pena gastar ese dinero en lo que quiere.



Tenga especial cuidado con el uso de las tarjetas de crédito, ya que al diferir las cuotas de su compra puede terminar pagando lo mismo por lo que compra que si no hubiera existido el descuento en primer lugar. Por ejemplo, si usted destina 2’000.000 pesos a un horno que tiene un 20 por ciento de descuento y decide pagarlo con crédito diferido a cuatro meses con intereses del tres por ciento, al final tendrá que pagar 2’240.000 pesos; o sea, la rebaja no representó un 20 sino un 8 por ciento al final.

4. Infórmese sobre las garantías de compra

Procure que las garantías del producto que adquiere sean las mismas a las que la tienda maneja en cualquier época del año. Considere esto especialmente a la hora de comprar aparatos que puedan necesitar de una intervención técnica en caso de que se dañen con facilidad o a corto plazo. Asegúrese de qué servicios le puede dar la tienda en cuanto a la compra de su producto y qué servicios no le garantiza.

5. Pregunte hasta resolver su última duda

Comprar es un proceso emocional más que racional, por lo que es necesario que usted resuelva todas las dudas que tenga sobre el producto que quiere comprar. Deje de lado la pena: pregúntele a quienes atienden el local todo lo que puedan decirle sobre el producto. ¿Cuánto tiempo lleva en venta? ¿Tiene política de devolución? ¿De qué materiales está hecho y para qué sirven?, más allá de si es lindo o feo. Recuerde: usted es el que tiene la responsabilidad de conocer todo lo que pueda sobre lo que va a comprar con su dinero.



