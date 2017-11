Empiece a ahorrar para el Black Friday

La cuenta regresiva para la temporada navideña no tiene reversa. Las fiestas decembrinas, los regalos de Navidad y la rumba de fin de año están a la vuelta de la esquina. Ya es hora de ir pensando en los regalos y de aprovechar descuentos y evitar congestiones.

Es inevitable pensar en el gasto que implica esta temporada. Por ejemplo, el año pasado, según una encuesta de Fenalco, el 36 por ciento de los colombianos presupuestó invertir más de 600.000 pesos en regalos para Navidad. El 25 por ciento dijo que su ideal sería entre 400.000 y 600.000 pesos; el 24 por ciento, entre 200.000 y 400.000 pesos; y el 15 por ciento, hasta 200.000 pesos.



Por esa razón, la realización del Black Friday en Colombia, el próximo 24 noviembre, es una oportunidad para adelantarse a diciembre, cazar las mejores ofertas y ahorrar dinero.



El ‘viernes negro’, como también se conoce, es la mayor jornada de descuentos en línea que se vive durante un fin de semana. Su popularidad en el país ha ido en crecimiento y está cerca de romper la barrera de los dos millones de usuarios participantes. El año pasado, de acuerdo con datos de la compañía PayU, se registraron 600.000 transacciones.



El Black Friday, que organiza LoEncontraste.com, reúne promociones de productos y servicios de las marcas del país más representativas de varias industrias. Las categorías históricamente más buscadas son moda, tecnología, viajes, salud y belleza, juguetes y hogar.



Al revisar los artículos que más se compran en Navidad, según Fenalco, ropa y calzado encabezan la lista con un 37 por ciento; artículos de tecnología y juguetería, con un 12 por ciento; cosméticos, en un 11 por ciento; rancho y licores, con un 8 por ciento; y viajes con un 7 por ciento.



Y, al comparar la lista de los regalos más deseados, queda claro que los colombianos reciben lo que quieren. Ropa y el calzado vuelven a ocupar el primer lugar, con un 39 por ciento; le siguen los artículos tecnológicos, con un 24 por ciento; y el dinero y los bonos de compra con 19 por ciento están en el tercer lugar. Los artículos de tocador y los libros o música siguen en la lista.



A este panorama de Fenalco, una encuesta de la firma Havas Group le sumó el componente digital. Sus resultados evidencian que hoy los colombianos investigan por igual en los almacenes físicos y en sitios de internet.



La consultora señaló que es evidente que hay una clara preferencia por la búsqueda en línea entre los jóvenes de 14 a 24 años: el 52 por ciento de ellos se guía por la información que encuentra en la red para decidir sus compras.



“El efecto de la digitalización en el proceso de compra navideña en Colombia está llevando a una compra concreta y en periodos más anticipados, con estructuras y ofertas semejantes al mercado norteamericano, como el Black Friday”, dijo el representante de Havas Group, Luis Eduardo Sánchez, en el informe.



Por su parte, Juan Manuel Méndez, del portal LoEncontraste.com, confirmó que los colombianos se anticipan a la Navidad y aprovechan el Black Friday para realizar las compras de fin de año. “No solo se anticipan, sino que lo hacen para evitar trancones, buscar parqueaderos y luchar contra inventarios que en las tiendas físicas tienden a agotarse. Eso no sucede en internet, pues las personas que ingresen al portal el 24 de noviembre podrán hacer sus compras desde sus casas, de una forma cómoda y segura”.

Consejos para enfrentar la jornada

1. Prepare una lista de regalos: a quién, cuánto le invertirá y qué comprar. La avalancha de ofertas es tal que si no tiene definidas sus opciones, puede perder mucho tiempo entre las alternativas.



2. Elija una sola tarjeta: revise los cupos de sus tarjetas de crédito o su saldo en la cuenta para la débito. Lo importante es que intente usar una sola tarjeta y así controlar los gastos, los tiempos de pagos, las fechas de corte, etc.



3. Registrarse con tiempo: entre al portal LoEncontraste.com e inscríbase para recibir las alertas de las ofertas. Este sitio funciona como un punto central de los descuentos de marcas y almacenes. Así no tiene que estar de tienda en tienda y podrá hacer una compra más inteligente.



4. Compare precios: aproveche estas semanas para revisar los precios de los artículos que le gustaría comprar, tanto en las páginas de almacenes como en tiendas físicas. Así tendrá mayor claridad de cuánto se va a ahorrar y puede decidir con mayor tranquilidad.



5. Revise los comentarios: no está de más mirar qué han escrito otras personas sobre el producto que usted desea. Así puede tener detalles de su funcionamiento o calidad, conocer más sobre su utilidad o, incluso, darse cuenta de que no vale la pena.



EL TIEMPO