Organice sus finanzas personales para el 2018

04 de enero 2018 , 06:30 a.m.

Comenzó el 2018 con nuevos retos y metas para cumplir a lo largo del año, y uno de los factores más importantes para conseguirlas es tener en orden las finanzas personales.



EL TIEMPO.COM consultó con Juan Camilo González, experto en educación financiera de la Universidad Externado, sobre las recomendaciones esenciales para comenzar el 2018 con el pie derecho.

Realizar un presupuesto

De acuerdo con González, presupuestar es fundamental para cuidar el efectivo, ya que con el se pagan servicios, arriendo y mercado. "Así evitamos tener que acudir al prestamista informal, y guardando logramos comprar las cosas que le dan valor a nuestra vida, y podemos pagar ese viaje que tanto soñamos", explicó.



El experto aconsejó además que hay que registrar día a día, por un mes, los gastos para saber en qué se va el dinero. "De esa manera revisamos y decidimos si queremos seguir gastando en esa forma o si debemos hacer algún cambio. Otro ejercicio es presupuestar al inicio de cada mes teniendo en cuenta no solo cuánto gastamos, sino cuándo, para identificar en qué momentos debemos ser más cuidadosos con los gastos y en cuales podemos permitirnos uno que otro gusto", indicó.

Ahorrar

Guardar el dinero que se obtiene con los descuentos de las compras, en vez de gastarlo en más cosas es una forma de ahorrar. "Si pensábamos invertir 400.000 pesos en un celular y al llegar a la tienda lo encontramos en promoción a 300.000 pesos, guardamos esos 100.000 en vez de comprar un protector de pantalla, audífonos, y demás accesorios", aconsejó el experto.



Por eso es que es tan importante tener un presupuesto y analizar todos los gastos que se hacen en el mes para encontrar cuáles se pueden recortar y cuáles mantener para no perjudicar el propio nivel de vida. En este sentido González indicó que se debe proyectar los gastos, porque lo que se derroche a comienzos de año se tiene que pagar en diciembre. "No tiene sentido sacar la maleta el 31 y darle la vuelta a la manzana si el viaje de 2018 lo vamos a pagar con la tarjeta de crédito a 24 cuotas", agregó.

Invertir

Poner a producir lo que se ahorra es otra de las recomendaciones del experto en finanzas personales: "No es un asunto de moda, tampoco es comprar Bitcoins porque hace tres meses estaba a 3.000 dólares y hoy están a 15.000. No se trata de quién exhibe la estrategia con mayor rentabilidad o la más compleja; se trata de elegir la que más se acomoda a nuestras expectativas".



Para ello, González explicó que es posible invertir en acciones a nivel local y global, en finca raíz, o incluso con montos pequeños de hasta 100.000 pesos a través de Fondos de Inversión Colectiva. "Son una excelente opción para quienes apenas empiezan y no cuentan con los conocimientos o los recursos necesarios para crear por sí solos un portafolio de inversión", agregó.

Refinanciar deudas

"Este es un buen tiempo para hacer un inventario de a quién le debemos, cuánto, y qué tiempo falta para seguir pagando, y cómo las cuotas que pagamos créditos están dejándonos sin efectivo para cubrir gastos básicos", afirma González.



Si el endeudamiento es elevado, de acuerdo con el experto, se debe pensar en opciones de refinanciamiento como la compra de cartera, o en la renegociación de los de créditos en mora. "Estas soluciones deben planearse con responsabilidad, para evitar que la calma temporal que nos dan un rediferido o una consolidación terminen por hacer que el problema se agrande porque no utilizamos estas oportunidades para mejorar nuestra estructura de gasto sino para elevarlo", añadió.

Planificar

Finalmente el experto financiero señaló que se debe planificar lo que se quiere lograr a nivel financiero durante el nuevo año ya sea salir de deudas, ahorrar, pasear, estudiar o comprar un apartamento. Sin embargo, para lograrlo se debe pensar en cómo hacerlo.



"Tenemos 12 meses para hacer que sucedan cosas buenas con nuestra situación financiera, pero eso depende -en buena parte- únicamente de nosotros. Por eso debemos definir qué queremos este año y, sobre todo, cómo podemos hacer que suceda", concluyó González.