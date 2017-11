Comprar menos y mejor para que dure más

Un saco para salir, un jean para estar cómodo y zapatillas para ir a trabajar. Los roles pueden rotar y la conclusión sería siempre la misma: hoy todo sirve para (casi) todo.

Cuando se trata de hacer compras razonables, cuidando el bolsillo y dando gusto al antojo, es necesario que cada inversión o gasto (según como se le mire) rinda al máximo y cumpla más de una función.

En estos momentos es mejor llevar al armario prendas básicas que vayan con todo y sirvan para cualquier ocasión. De ahí que la ropa multifuncional sea tendencia, pues se cumplen varias condiciones.



Primero, las marcas notaron que lo minimalista les rinde mejor que lo estridente: la paleta de gris-negro-blanco-rojo-azul se vende mucho mejor que la de las estampas y colores llamativos, que todavía están para dar un toque, pero en los accesorios.



Segundo, los compradores, que lo son un poco porque necesitan y un poco porque la seducción de los descuentos y las tarjeta de crédito sigue surtiendo efecto, ya no lo hacen en cantidad, sino más atentos a la calidad: lo que se busca es que la prenda sea buena y dure, y por ese lado amortizar el gasto.



Tercero, algo que dejó de ser tendencia para ser un terreno ganado: las zapatillas ya no son sinónimo de informalidad, ni el jean es una prenda dura e incómoda ni el traje queda relegado solo al ámbito laboral.



Con esas premisas, por ejemplo, Levi’s tiene su línea Commuter, que no es otra cosa que prendas de jean adaptadas para la vida urbana, especialmente para los ciclistas. Hechas con telas que repelen el agua y que se estiran mejor sin perder su forma, con costuras reforzadas, bandas reflectivas y con tecnologías que permiten controlar mejor el calor o el frío. Son prendas prácticas con estilo y durables.



Por su parte, Converse cuenta con su línea Essentials, básicos completamente lisos en gris, negro, rojo, verde y blanco. La clave está en los materiales usados y en la construcción de la prenda, superiores al promedio y que no solo prometen mayor durabilidad y mejor fit, sino que también –aseguran– mejoran con el tiempo y nunca pierden su forma.



“En el Zoom al Consumidor Colombiano –que hace Inexmoda– hemos notado un crecimiento en la conciencia de compra. Aunque hay quienes prefieren comprar moda más barato, hay otro grupo que ha ido adquiriendo mayor consciencia y piensa más en la calidad que en la cantidad, busca prendas atemporales, como los básicos, que son versátiles”, dice Maite Cantero, coordinadora de investigación de moda de Inexmoda.



Ese grupo se fija en los materiales orgánicos (algodón, lino, seda), en los colores básicos (negro, blanco, azul, rojo), en la durabilidad de los materiales y en la versatilidad de la prenda.



Una clave a la hora de comprar, y no dejarse llevar solo por la tentación o el descuento, es pensar siempre si en su ropero tiene por lo menos tres prendas que le combinen con lo que quiere llevar. También en su potencial: si va bien para diferentes ocasiones (trabajo, fiesta, coctel) o que tanto se transforma al ponerle un accesorio (collar, cartera, pañuelo) para poder usarla en distintos escenarios.



“Hay dos factores claves que apoyan al consumo minimalista”, dicen desde Adidas Argentina. “Por un lado la vuelta a lo clásico y atemporal en una paleta de colores plena y muy simple, y por otro lado el concepto de “compra inteligente”, que está cada vez más metido dentro de la cabeza de los consumidores llevándolos a comprar ítems más funcionales, de calidad y con estilo al mismo tiempo”, resaltan.



EL TIEMPO

* Con información de La Nación de Argentina.