US$ 6.120 millones, proyección de remesas del Gobierno para 2018

10 de julio 2018 , 08:00 a.m.

Las remesas que envían a sus familias en el país los colombianos que viven en el exterior están disparadas.



En los últimos 12 meses, hasta mayo, sumaron 5.860 millones de dólares, según datos preliminares del Banco de la República. Y las que llegaron en el quinto mes del 2018 (53 millones de dólares), fueron las segundas más altas después de las de diciembre del año pasado, 534 millones de dólares, según agrega el Emisor.

De hecho, si se mantiene la dinámica, se podría incluso superar la expectativa que tiene el Gobierno para este año.



Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, se espera que las remesas alcancen 6.120 millones de dólares, lo que representaría un aumento de 11,3 por ciento, frente al 2017, cuando arribaron 5.495 millones de dólares.



De materializarse la cifra, también se superaría los 5.787 millones de dólares que el turismo le aportó al país el año pasado y los 5.256 millones de dólares exportados en productos alimenticios (incluidos el café y animales vivos).



El mejor registro de las remesas en la balanza de pagos fue el año pasado, cuando precisamente sumaron 5.495 millones de dólares, al crecer 13,3 por ciento contra igual periodo del 2016, cuando alcanzaron 4.849 millones de dólares.





El origen



Alrededor del 45 por ciento de los recursos provienen de EE. UU..



Aunque esa proporción no ha tenido cambios significativos en los últimos años, recientemente ha ayudado al aumento que tienen los giros de recursos a Colombia.



Según la Balanza de Pagos, ese país respondió por cerca del 28 por ciento del aumento de las remesas en el primer trimestre. Y, en la medida en que la economía estadounidense conserve su dinámica, las expectativas para las remesas se mantienen positivas.



El análisis realizado en el Marco Fiscal agrega que una mejora en la actividad económica de EE. UU. tiene un impacto positivo en los envíos de recursos hacia Colombia, pero con un rezago de un año.



En ese sentido, podría decirse que, a pesar de que hay analistas que consideran que a partir del 2019 podría darse un enfriamiento en la primera economía del mundo, por lo pronto las familias colombianas seguirán recibiendo los giros.



Por otra parte, el mismo documento señala que, en contraste, la mejora en la dinámica colombiana tiene un efecto negativo en el flujo de recursos dos años después, pues se reduce la motivación para que los trabajadores migren a otros países, pero además las familias colombianas tendrían menores necesidades de dinero.



Otros temas analizados en el Marco Fiscal fueron el aumento en el precio del dólar, cuyo efecto positivo es temporal, mientras que la inflación golpea a los giros por la pérdida de poder adquisitivo en pesos.



Otro país que sigue siendo origen importante de las remesas es España, cuya participación es del 15 por ciento.





Bajo impacto



A diferencia de otros países de la región, en Colombia las remesas no tienen un gran peso en la economía.



Según el Banco de la República, representaron apenas el 1,7 por ciento del PIB del primer trimestre. Para dar una idea, en la gran mayoría de países centroamericanos pesan entre el 10 y el 30 por ciento.



Sin embargo, esto no minimiza el impacto que tienen los giros en varios niveles.



Por un lado, es una fuente de ingresos clave para muchas familias colombianas, pues lo que les envían sus parientes que trabajan afuera les sirve para financiar gastos de consumo, educación e incluso inversión.



Como ha sido tradicional, las regiones que más recursos han recibido son Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Risaralda.



Además, su impacto en las cuentas del país no es de poca monta, pues ayudan a reducir la vulnerabilidad externa.



Según el Marco Fiscal, gracias a las remesas, la recuperación de las exportaciones y la mayor inversión de colombianos en el exterior, el país ha logrado diversificar las fuentes de divisas.



