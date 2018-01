¿Cómo hacen para sobrevivir cuatro colombianos que ganan el mínimo?

"Al menos nos hubieran subido 80.000 pesos para cuadrar caja", afirmó Diana Carolina Henao, una mujer que de lunes a sábado, de 1 de la tarde a 9 de la noche, realiza labores de aseo. Esta trabajadora, con dos hijos a cargo, aseguró que si no fuera por tiene a su esposo pasaría por muchas más necesidades a fin de mes.



Ella forma parte de los más de 1'700.000 trabajadores que devengan un salario mínimo, según cifras del Ministerio de Trabajo.



EL TIEMPO habló con esta mujer, y tres trabajadores acerca de cómo se puede vivir con esos ingresos.

'Si no es por mi esposo y mi mamá...'

Para María Elvira Cifuentes vivir con su mamá y contar con el apoyo de su esposo es lo que le permite sobrevivir a fin de mes al devengar un salario mínimo, que este año se fijo en 781.242 pesos.



"Si no fuera por mi marido y mi madre estaría más en la olla. A mi el sueldo me toca hacerlo rendir", afirmó esta mujer que señala que solo se responsabiliza de una hija que está estudiando, porque los otros dos que tiene son mayores de edad e independientes.



Pero aunque no paga arriendo, señaló que debe pagar servicios públicos por 500.000 pesos, $ 96.000 en transporte, $ 240.000 de pensión de colegio, $ 900.000 en mercado y unos $ 50.000 adicionales para las clases de Inglés que le financia a su hija. En total sus gastos suman $ 1'786.000, es decir que a fin de mes le quedarían faltando $ 1'004.758.



No obstante, su esposo paga la pensión de la hija y le aporta $ 300.000 para los servicios; la mamá también le colabora también con $ 200.000 para el mercado. Con estas ayudas, Cifuentes tiene unos gastos de $ 998.000, es decir que a fin de mes le están faltando en promedio unos $ 216.000. "A veces toca hacer préstamos con familiares o me meto a cadenas", contó.





'Gasto menos porque estoy soltero y sin hijos'

"Para mí es más fácil porque por el momento no tengo hijos, pero si he visto a compañeros, y sobre todo compañeras, que les toca pedir hasta préstamos 'gota a gota' porque se cuelgan con el arriendo, el colegio o alguna cosa", dijo Omer José Tapia, proveniente de la Costa Atlántica colombiana.



En el presupuesto de Tapia, su mayor gasto es el pago de los $ 300.000 de arriendo de la habitación en la que vive en el sector de Hayuelos, además compra $ 200.000 de mercado y paga un promedio de $ 100.800 en transporte. Afirmó que como no tiene a su familia en Bogotá, no gasta en salidas con ellos y que su gasto adicional es enviarle dinero a su progenitora en la costa.



"Uno quisiera salir a comprar ropa, o para otras necesidades, y a veces el dinero no me rinde, sobre todo cuando me toca comer en la calle. Debieron subirle más al salario mínimo", afirmó.

'Si a mi hija le sale trabajo, sería más fácil'

Pagar las cuotas de una vivienda propia, en vez de un arriendo, es un alivio para Ana Sofía Bermúdez quien vive con su hija menor, ya que sus otros dos hijos también son independientes: "Debo pagar $ 250.000, y gracias a Dios que me pude hacer a una casa, porque los arriendos son muy caros. A mis hijos mayores, por ejemplo, les toca pagar hasta $ 500.000".



Sin embargo, ayuda a su hija que estudia en el Sena con lo del transporte, ya que ella tiene que movilizarse desde el municipio de Soacha (Cundinamarca), al suroccidente de Bogotá, hasta la localidad de Chapinero. Eso implica que tenga que tomar un bus de $ 1.700 el pasaje, más un TransMilenio, que cuesta $ 2.200, pero que una vez termine enero incrementará en $ 100; en total tiene que dejar $ 143.200 para su hija: "No ha podido conseguir trabajo. Si al menos tuviera para lo de ella, sería una ventaja. Cuando hay para ropa se lo doy todo a ella, porque lo más importante es que no le falte nada".



En servicios públicos Bermúdez paga $ 150.000, para su propio transporte al trabajo separa $ 81.600, en mercado deja $ 300.000, es decir que son $ 924.800 el total de sus gastos, entonces todos los meses debe buscar la manera de cubrir el hueco de $ 143.558 que queda en su presupuesto. "Por eso trato de trabajar los domingos, y también pedir prestado con los compañeros", concluyó.

'Mis hijos están en colegio distrital'

Para las personas que viven con el mínimo, que el Estado proporcione educación gratuita resulta un gran beneficio porque al menos se ahorran ese gasto, y más si se tienen dos hijos, como es el caso de Diana Carolina Henao. "Como están en un distrital no les tengo que pagar pensión, y además es cerca a la casa, entonces se van a pie. Las onces, gracias a Dios, también se las dan allá", indicó.



Pese a ello, Henao también tiene un déficit en su presupuesto mensual, ya que le toca pagar un arriendo de $ 400.000, en servicios públicos $ 100.000, en transporte $ 105.600, en mercado $ 600.000, en total tiene un gasto mensual de $ 1'205.600, lo que implica que cada fin de mes le hacen falta $ 424.358.



Lo que la salva, afirmó ella, es que cuenta con su esposo, quien también devenga un mínimo. "Si él paga el arriendo, yo hago mercado. También me ayuda con los servicios, prácticamente todo es por mitad", concluyó.

Los lujos

Para estas personas comer por fuera, salir los fines de semana o comprar ropa resultan un lujo. "En diciembre siempre se compra la ropa", dijo María Elvira Cifuentes.



Pero tratan de aprovechar ese poco dinero que logran guardar cada mes para esos pequeños lujos. "A veces salimos y compramos un pollo asado, un helado. Cuando se puede", agregó Ana Sofía Bermúdez.



Y cuando pueden ahorran, aunque también resulta casi un lujo. "Dejo $ 80.000 pesos mensuales, pero no lo logro", aseveró Omer José Tapia.

JOSÉ DAVID RODRÍGUEZ

EL TIEMPO

Twitter: @ashissino85

davrod@eltiempo.com