Las dos opciones para aliviar el bolsillo de los  clientes de bancos

Los usuarios de la banca tendrán la posibilidad de aliviar la carga de sus bolsillos gracias a dos medidas que pone en marcha la Superintendencia Financiera.

La primera, cuya aplicación está en firme desde el martes, es la circular externa 026 del 2017, con la cual se busca que aquellos clientes (personas naturales y jurídicas) con créditos en mora no superior a los 90 días puedan renegociar las condiciones de pago de sus obligaciones, sin que esto afecte su calificación crediticia.



La Superfinanciera recordó los cuatro pasos básicos para tener en cuenta a la hora de renegociar sus deudas en mora.



1. Lo podrán hacer aquellos deudores cuyas obligaciones presenten moras de entre 30 y 90 días máximo y que demuestren dificultades de fuerza mayor en el pago correspondiente. No hay límite en el número de obligaciones que una persona puede renegociar, siempre y cuando estas cumplan los requisitos.



2. Los deudores (personas naturales o jurídicas) interesados en renegociar sus préstamos deben dirigirse personalmente a su entidad y poner en conocimiento de esta su situación económica, así como plantear nuevas condiciones de pago.

El banco definirá si las acoge o le diseña otras opciones, según las condiciones de riesgo y de ingresos que presenta como deudor.



3. Es probable que las nuevas condiciones le generen un mayor costo por la ampliación de los plazos y el aumento del riesgo, pero no siempre será así. No obstante, los bancos están obligados a informarles a sus deudores cuánto más les puede costar esa renegociación y el cliente, a elegir si se acoge o no.



4. Ahora bien, si se incumple el nuevo acuerdo pactado, la entidad está en la obligación de reportarlo a las centrales de riesgo, lo que a su vez implica que se le baja la calificación crediticia al deudor.



La Superfinanciera vigilará cada proceso para que no se subestime el riesgo del cliente ni que estos utilicen la medida para dejar de pagar sus obligaciones.



5. Esta negociación con los bancos no generará gastos de cobranza prejurídica. Si el deudor no muestra interés en sanear sus obligaciones, sí se aplicarán esos costos.

Cifras de la Superfinanciera indican que en la actualidad, cerca de 1,5 millones de créditos, por valor de unos 8 billones de pesos, pueden ser renegociados.

Canal gratis para retiros

La otra medida, que quedaría en firme en diciembre, obliga a las entidades a habilitar un canal gratuito para que las personas retiren efectivo sin restricción de ningún tipo.



Significa que esos retiros de las cuentas no deben estar sujetos a condiciones especiales que los encarezcan, ni tener límites en el número de operaciones que

la persona haga en el mes o la exigencia de que el retiro sea en la ciudad de apertura

de la cuenta, entre otros.



Los retiros gratuitos aplicarán para todos los productos de las entidades de crédito y las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos (Sedpe) que tienen su origen en un contrato de depósito.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS