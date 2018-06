Qué hacer si su empleado doméstico no quiere afiliarse a una EPS

En Colombia cientos de hogares cuentan con una persona que colabora con las labores domésticas como la limpieza, el arreglo de jardines, el manejo del vehículo o el cuidado de los niños, entre otros. Si el suyo hace parte de ese universo y usted es un empleador responsable que paga a su trabajador las prestaciones sociales legales, incluyendo la afiliación a una EPS, esta información le interesa.

Si usted, como empleador responsable, le ofrece a su mano derecha en las labores de su hogar la afiliación a una EPS, pero este se niega a tomarla por temor a perder los beneficios del régimen subsidiado (Sisbén) al que pertenece, aquí le explicamos qué hacer y qué puede pasar con la afiliación de su empleado a dicho régimen, en caso de que se retire de éste para pasar a una EPS del sistema contributivo.



Ignacio Perdomo Gómez, abogado especialista en derecho laboral y seguridad social de la Universidad Libre, explica que, el empleado tiene dos opciones: “afiliarse a una EPS del régimen contributivo, en tanto el subsidiado le conservará el cupo en el Sisbén por un año”, es decir, si el afiliado consigue un trabajo permanente y se considera que quedó estable, se libera ese cupo para otra persona que lo necesite.



Pero si pierde el empleo dentro de ese año, podrá regresar al régimen subsidiado y volver a tramitar su calificación en el Sisbén. Pero el experto dice que el trabajador tendría otra opción, y es “permanecer en el régimen subsidiado, cuando trabaja por días y los ingresos mensuales son inferiores a un salario mínimo”.



Perdomo Gómez subraya que el trabajador, “al estar recibiendo un ingreso económico por más de tres meses, debe liberar el cupo en el régimen subsidiado para que otra persona acceda a él y a sus beneficios. Es un tema de solidaridad”.



Ahora bien. Si el asalariado decide afiliarse a una EPS, también puede obtener beneficios. “Si está en la EPS y figura como cotizante, tendrá derecho al pago de incapacidades desde el tercer día, a licencia de maternidad, no tendría que asumir copagos por tratamientos como ocurre en el régimen subsidiado y, además, tendrá la oportunidad de vincular a sus hijos, cónyuge o padres, como beneficiarios”, aclara Perdomo.



De cualquier forma, no tiene que convencer a toda costa a su empleado doméstico para que se afilie a una EPS, pues existe una tercera opción si este quiere seguir perteneciendo al Sisbén.



“Si la persona definitivamente quiere estar en el régimen subsidiado, gracias al artículo 35 de la Ley 1438 de 2011, puede acordar con su empleador efectuar la cotización a este régimen, o sea, al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga)”, señala el experto.



Y agrega que, “cuando se diligencie el formulario único de afiliación, que cada EPS entrega para ese efecto, debe señalar que es de servicio doméstico (cotizante tipo 51) y que la cotización queda a favor del Fosyga, fondo que está en proceso de cambio para ser administrado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Salud (Adres)”.



En este caso la persona tendrá derecho al pago de incapacidades y licencia por maternidad. Así las cosas, no hay excusa para que su trabajador no contribuya a salud como asalariado, y tampoco para que usted infrinja la ley. Es importante que le haga saber a su empleado las distintas opciones que existen, en el momento de la contratación, para evitar futuras complicaciones legales.



LAURA NATHALIA BALLESTAS S.

​natbal@eltiempo.com

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS