Cinco claves para utilizar las palabras que ayudan a conseguir empleo

La era digital se tomó el mundo laboral. La búsqueda de un perfil para ocupar un cargo en una empresa es hoy similar a la que hace un internauta que intenta encontrar la mejor información sobre un tema de su interés. Por ello, utilizar las palabras adecuadas en su hoja de vida es tan crucial que puede significar la oportunidad aprovechada o, por el contrario, la oportunidad perdida.

“Una palabra equivocada puede arruinar una hoja de vida. Hay que salirse de los lugares comunes, usar un lenguaje acorde con la profesión y con el cargo al que se está postulando”, dice Ximena Morgan, gerente de elempleo.com.



Los primeros meses de cada año son particularmente difíciles para conseguir empleo, porque más gente sale a buscar opciones en el mercado, lo que complica más la tarea de lograr convertirse en el elegido. Así que tenga en cuenta que el uso del lenguaje le puede ayudar.



1. Para empezar, lea los requisitos para ocupar el cargo. Utilice al menos cinco de las palabras que allí están consignadas, al armar su hoja de vida. Esto permitirá que usted llene la expectativa del perfil que están buscando.



2. Esa primera recomendación no quiere decir que haya que inventar o acomodar la información que va a contener su currículo, sino que se va a adaptar a los nuevos requerimientos del mercado laboral. Para ilustrar con un ejemplo esta sugerencia, debe saber que ya los cazadores de talentos no buscan perfiles genéricos. Por lo tanto, palabras como profesional, eficiente, responsable, hábil, exitoso, dedicado, no le servirán para ayudar a que lo encuentren.



3. El buscador de trabajadores idóneos está más interesado en el resultado obtenido en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, pondrá más énfasis en palabras concretas: negociador, orador, líder.



4. Es recomendable que al hacer una hoja de vida imagine las palabras que usaría en una búsqueda por internet. Si usted es abogado, no utilice siempre la misma palabra para describir su profesión. Ensaye con frases al grano: como experto en..., penalista o cualquiera que sea su habilidad.



5. Por lo general, la misión de la hoja de vida es enganchar para que el aspirante logre ser citado a entrevista, escenario en el cual tendrá más oportunidad de convencer que es quien se merece el empleo. Entonces, no es bueno ni mucha ni tan poca información que parezca un inexperto. Si tiene una experiencia extensa no sature de palabras para mostrar lo que sabe hacer. Tres o cuatro palabras bien puestas bastarán para que el empleador sepa quién es usted laboralmente. Por ejemplo, elempleo.com recomienda no dejar por fuera en la hoja de vida palabras como logros, retos y, para estar a tono con la época, que no le falte la palabra tecnología.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS