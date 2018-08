¿Cómo están los derechos de los contribuyentes en Colombia?

En Latinoamérica los retos principales que enfrentan las Administraciones Tributarias están relacionados con simplificar sus sistemas tributarios y adoptar medidas que contribuyan a la eficiente resolución de conflictos. Por ello, muchos gobiernos han optado por ofrecer servicios de defensoría del contribuyente.

Sin embargo, muy pocos contribuyentes saben que hay una entidad dedicada a velar por sus derechos. Precisamente, a nivel nacional e internacional se está trabajando para mejorar el diseño y la administración de los sistemas tributarios.



Por ejemplo, a nivel internacional se está observando el desarrollo de “políticas antievasión para la mejora del recaudo, y a la par se trabaja en el desarrollo y promoción de los derechos de los contribuyentes y se busca que la Administración Tributaria adopte las mejores prácticas frente a estos”, explica la Defensoría del Constribuyente y del Usuario Aduanero en Colombia.



Por este motivo, este órgano especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) invitó a los defensores del contribuyente de diferentes países para que compartan su experiencia con los asistentes el ‘Foro Internacional de Derechos de Contribuyentes y Operadores de Comercio Exterior’, que se realizará el próximo 2 de agosto en el hotel Marriott de la Calle 26.



Diana Bernal Ladrón de Guevara, procuradora de Prodecon México; Ali Noroozi, inspector General de Tributación de Australia; Luis Alfonso Pérez, juez de los Tribunales Tributarios y Aduaneros de Chile, y Enrique Canon Pedraza, presidente del Consejo General de la Organización Mundial de Aduanas, acompañarán a la defensora del Contribuyente, Gloria Jara, en una jornada que busca analizar y sistematizar las mejores prácticas en esta materia, así como buscar áreas de mejora.



El foro iniciará con una conversación entre Santiago Rojas Arroyo, director General de la DIAN, y Ricardo Ávila, director de diario Portafolio, sobre la naturaleza de estos derechos, y darán paso a paneles sobre el sistema fiscal en Colombia, los avances y retos en la facilitación del comercio, y la certeza jurídica.



De acuerdo con la Defensoría, “los derechos y deberes de los contribuyentes no serán efectivos si no son conocidos, respetados y cumplidos. Si los contribuyentes no conocen y no están conscientes de sus derechos y obligaciones, y si no saben que existen instituciones para su defensa en caso de que se vulneren sus derechos, la defensa al contribuyente no impacta de manera favorable el cumplimiento fiscal”.



Fecha: jueves 2 de agosto de 2018

Lugar: Hotel Marriot (Avenida el dorado 69B – 53) Salón Esmeralda

Hora: 8:00 a.m.



EL TIEMPO