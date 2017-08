Cómo elegir una póliza para asegurar su hogar

El año pasado, 4,43 millones de colombianos tenían una póliza para proteger su patrimonio, según el más reciente informe de Inclusión Financiera (2016).



Sin embargo, las cifras de Fasecolda, gremio asegurador, muestran que de 14 millones de inmuebles (hogares y locales comerciales) solo 1,4 millones cuentan con un seguro de incendio o terremoto.

“Una de las prioridades de los colombianos debería ser asegurar su patrimonio y en caso de contar con una póliza, conocer que esta sea la correcta, para que, en caso de siniestro, se reciba el valor real de los bienes”, señala Helena Carrillo, presidente de la corredora internacional JAH Insurance.



Asegurar el patrimonio familiar no es complicado y mucho menos costoso, pues en el mercado existen pólizas que se ajustan a las necesidades y condiciones económicas de cada persona, incluso de las que viven en arriendo y buscan amparar solo sus muebles.



Lo importante, dice Alina Shuttman, gerente comercial de Mitigación de Riesgos de la corredora Marsh, es tener claro qué es lo que se va a asegurar, dado que en las pólizas de hogar existen opciones, que van desde un seguro básico para el inmueble (casa o apartamento) frente al riesgo de incendio, terremoto y hurto, hasta aquellos que solo cubren las pertenencias de la familia.



También existe la posibilidad de amparar otro tipo de contenidos, como joyas, bicicletas, obras de arte, a través de la opción ‘Todo Riesgo’, incluso, las compañías brindan la opción de una cobertura de Responsabilidad Civil en caso de que, por algún siniestro del inmueble, como rotura de un vidrio, un tercero resulte afectado.

Es responsabilidad del beneficiario y no de la aseguradora determinar la cuantía y los hechos objeto de la reclamación, para lo cual es aconsejable asesorarse de un perito

El costo de una póliza básica para una vivienda de 250 millones de pesos en Bogotá puede rondar los 500.000 pesos anuales sin IVA, es decir, unos 42.000 pesos mensuales.



Buscar la asesoría de un experto es algo que no se debería desechar, pues no está de más recibir orientación en aspectos técnicos y contractuales de las pólizas, coberturas y tasas, así como qué hacer si se presenta un siniestro.



En el proceso de adquirir la póliza de hogar hay aspectos que quizás usted no haya evaluado, pero, sin duda, sí los tendrá en cuenta la aseguradora para fijar el valor del amparo, como por ejemplo si la vivienda cuenta con alarma, vidrios y cámaras de seguridad o enrejado, lo que juega a favor.



Pero Shuttman advierte que en la fijación de ese valor la compañía también evalúa los años de construida, el tipo (1, 2, 3 o más pisos), si tiene sótanos, la ciudad y la zona donde está el inmueble, entre otros.



Los expertos llaman la atención en cuanto a que buena parte de las pólizas de hogar hoy están atadas a los créditos hipotecarios, por tanto, si se presenta un siniestro, el primer beneficiario será el banco, razón por la que aconsejan tomar un seguro adicional, pero a nombre de la persona y su familia que los cubra ante una eventual pérdida.



Helena Carrillo, de JAH Insurance, sostiene que las pólizas de hogar, por lo general, vienen acompañadas de varias asistencias para cuando se presenta alguna emergencia como roturas de vidrios, tubos, pérdida de llaves, aunque el uso de estas tiene ciertos límites.



Pero ¿y si ocurre el siniestro? La experta recomienda estar al día en el pago de la póliza, pues un solo día en mora es suficiente para que la aseguradora no responda ante un siniestro.



Lo segundo, notificar a la compañía el evento para que le asigne un asesor que hará el acompañamiento durante la reclamación.



“Es responsabilidad del beneficiario y no de la aseguradora determinar la cuantía y los hechos objeto de la reclamación, para lo cual es aconsejable asesorarse de un perito”, precisa Carrillo.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS