Cotizar para la pensión también se puede hacer desde el exterior

28 de febrero 2018 , 10:19 a.m.

28 de febrero 2018 , 10:19 a.m.

Residir en el exterior no es un obstáculo para que un colombiano cotice para su pensión en cualquiera de los dos regímenes que operan en el país: el de Prima Media con prestación definida (RPM - Colpensiones) y el de Ahorro Individual (RAIS - AFP).

En la actualidad, cerca de 22 millones de colombianos se encuentran cotizando para su jubilación en el país, de los cuales 14,8 millones lo hacen a través de las administradoras de fondos de pensiones privadas (AFP) y 6,5 millones en el régimen público, administrado por Colpensiones.



Sin embargo, si usted tiene pensado trasladarse a otro país y durante su permanencia en Colombia ha cotizando para su pensión, no se angustie, puede continuar realizando sus aportes al sistema general, y si no, puede empezar a cotizar ahora. Residir en el exterior no es impedimento para que los nacionales realicen sus aportes obligatorios.



De esta manera, el Estado busca que los colombianos radicados fuera del país, cuenten con una alternativa que les permita proteger su futuro al continuar realizando sus aportes desde el extranjero, según Colpensiones.



Es importante que cada cotizante revise su historia laboral periódicamente a través de su fondo de pensión predeterminado. Además, quien desee cobrar su pensión, puede hacerlo en su país de residencia o cobrar en Colombia, a través de un tercero autorizado.

Si cotiza en Colpensiones

La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, señala que cada colombiano, según su caso particular, puede iniciar su cotización. Quienes nunca hayan hecho aportes para su pensión y quieran hacerlo ahora, solo tendrán que registrarse a través de la página web ‘Colombianos en el Exterior’: http://bit.ly/2naOS5L, pre-afiliarse al programa y continuar el proceso que allí se indica.



A través de este portal, los afiliados también podrán: liquidar, pagar aportes, generar certificaciones de pago y actualizar sus datos.



Para las personas que han hecho aportes para su pensión en el pasado, lo dejaron de hacer y quieren reactivarlos de nuevo, desde la página web podrán actualizar sus datos y realizar las solicitudes que requieran.



El programa ‘Colombianos en el Exterior’ de Colpensiones, permite que los usuarios radicados en otros países tengan asesoría y acompañamiento en temas pensionales. Puede consultar su historia laboral en línea, para conocer acerca de las semanas acumuladas de cotización, y antes de solicitar su pensión, debe revisar y corregir cualquier inconsistencia. Este trámite es digital y no requiere, por ende, del envío de documentos a Colombia.



Colpensiones realiza, además, ferias de servicio en el Exterior, espacios informativos para atender las consultas y requerimientos, así como para resolver las dudas que tengan los nacionales.

Si su fondo de pensiones es privado

Según la AFP Colfondos, lo primero que debe tener en cuenta es que el monto base de cotización no puede ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente (Smlmv) y tampoco superar un máximo de 25 Smlmv.



Para realizar los aportes es necesario:



Antes de realizar el primer aporte debe registrarse con un operador de información y pagar a través de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes, PILA.



Debe tener una cuenta de ahorros o corriente, desde donde pueda realizar la transferencia del monto de la cotización.



Si usted es independiente, igualmente puede realizar sus aportes vía internet a través de la planilla PILA, mediante el operador de información de su elección.



De cualquier forma, es recomendable que antes de salir del país, consulte con su AFP las condiciones para efectuar los respectivos aportes a su pensión desde el exterior.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS