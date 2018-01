La calculadora para saber cuánto le debe llegar de prima

02 de enero 2018 , 10:09 a.m.

¿Listo para el pago de la prima de diciembre? Por ley las empresas deben pagarla antes del 20. Muchas, de hecho, ya lo han hecho y algunos de ustedes, queridos lectores, ya la deben estar disfrutando. Otros, tendrán que esperar un poco más.



Pero más allá de cómo se la va a gastar, lo importante es saber cómo se calcula cuánto le va a llegar para que luego no gaste más de lo que tiene y comience el año con más deudas de lo que terminará este. Y para eso, hemos creado esta calculadora virtual. El ejercicio es sencillo… usted simplemente debe digitar su sueldo básico y ya está.

Liquidador de la Prima Legal Ingrese su salario mensual $ Días trabajados 0 180 CALCULAR VALOR El valor de su prima es: $

¿Y cómo se calcula la prima?

La prima de servicios es una prestación social que está a cargo del empleador y corresponde al pago de 15 días por semestre laborado. Se debe pagar el último día del primer semestre, es decir, el 30 de junio y el 20 de diciembre, directamente al trabajador.



La fórmula para calcularla, y que usamos en nuestra calculadora, es la siguiente: Al ser una remuneración semestral, se deben contar 180 días (la mitad de los 360 que se laboran en promedio en el año).



Se debe tomar el salario base, multiplicarlo por el tiempo servido, es decir 180, y dividirlo en 360. Si usted gana menos de dos salarios mínimos y recibe subsidio de transporte ($88.211) debe sumarlo a lo que devenga.



Mejor dicho, si gana el mínimo ($781.242) debe sumarle el subsidio y hacer el calculo sobre $869.453.



Teniendo eso claro, sencillamente digite el valor correspondiente a su salario y mire cuánto le llegará de prima. No sobra que lo sepa para calcular cuánto va a ahorrar y cuánto a gastar esta navidad.



Algo más: no olvide que este fin de año suele aumentar el número de delincuentes y de robos. Así que, además de calcular su prima no sobra que siga estos consejos para evitar que lo atraquen y le amarguen las fiestas de fin de año…

¿Y cómo liquido la prima de quien me ayuda en casa?

Desde julio del año pasado, la ley lo obliga a pagar prima de servicios a quienes realizan trabajos de servicios en el hogar. Pero pocas personas tienen claro como debe hacerlo. Pues bien, acá se lo explicamos.



Pongamos como ejemplo sencillo a alguien que va a ayudarle una vez por semana.



Para este año, la prima que se debe pagar es de 59.237 pesos, teniendo como base el salario mínimo. En este caso, el cálculo se realiza de la siguiente manera: al salario diario de $26.041,4 (resultado de dividir $781.242 entre 30 se le suma el auxilio de transporte diario de $ 2.940 (resultado de dividir $88.211 entre 30)



Ese resultado se multiplica por 4,33 (número de semanas por mes) y se divide luego entre 2. Esto, porque la prima se paga sobre 15 días por semestre laborados.



El mismo procedimiento se puede realizar ajustando los días laborados y el salario diario de cada trabajador particular. Así, si la persona trabaja tres días a la semana, por ejemplo, la cifra inicial del salario diario sumado al auxilio de transporte debe multiplicarse por 12 (días que trabaja al mes).



