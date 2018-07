Lo que debe tener en cuenta para actualizar el RUT

Si usted es una de las personas que debe tener al día el Registro Único Tributario (RUT) conozca cómo debe hacerlo y qué datos debe considerar para poder actualizarlo a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Tenga en cuenta, en primer lugar, que el RUT es el mecanismo que permite “identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio”.



El trámite de inscripción es gratuito y los interesados lo deben realizar ante la Dian de forma previa al inicio de una actividad económica o la realización de operaciones de importación o exportación.



La actualización de este documento se puede generar a través de la página web de la Dian (www.dian.gov.co). Para este paso debe inscribirse o estar registrado en los servicios en línea de esta entidad.



Una vez en el portal, ingrese a la opción ‘Nuestros servicios a su alcance’. Allí podrá acceder a la casilla de Usuario registrado. Para la actualización usted ya debe contar con una cuenta ya habilitada. Una vez completado este paso ingresará a una interfaz en la que debe marcar si es una persona natural e incluir el número de cédula.

Este le dirigirá a una menú en el que debe seleccionar Registro Único Tributario, en la subsección Actualizar. Es importante tener en cuenta que no todos los datos del RUT pueden cambiarse a través de internet.



Entre estos están los datos de la cabecera, que incluyen las casillas de Concepto, Número de formulario, NIT, DV, Dirección Seccional. En Datos de identificación no se podrá ajustar desde los apartes 24 de Tipo de contribuyente a la 35 de Razón social.



En la parte de Responsabilidades del formulario solo se podrán en la casilla 53 adicionar responsabilidades de acuerdo con el tipo de organización que se esté actualizando. Así mismo, en la sección Calidades de usuario aduanero no se podrán ingresar valores en los puntos 54 al 58. Por último, en Representación no se podrán ajustar los lineamientos 22, 26 y 98.



Si su actualización en el RUT corresponde a los apartes anteriormente mencionados deberá hacer los cambios presencialmente en una oficina del Dian.



Vale aclarar que el Registro Único Tributario (RUT) no pierde vigencia y una vez inscrito puede solicitar una copia gratuitamente a través de la página web de la

entidad. La actualización del documento debe realizarse si hay alguna modificación en los datos entregados en este, entre los que puede ser un cambio en el número de teléfono, dirección o correo electrónico, así como adaptaciones en la actividad económica.



Por último, tenga en cuenta que el trámite presencial en la Dian puede hacerlo un tercero a su nombre, pero debe contar con un poder notariado y fotocopia de la cédula del contribuyente.



Ante alguna duda sobre la forma en la que puede realizar este procedimiento puede comunicarse a las líneas telefónicas de la Dian 5462200 y 6059830 en Bogotá; y la 01 900 555 0993 para todo el país.



Este servicio telefónico está habilitado de lunes a viernes en los horarios de 6 a. m. a 8 p. m. y los sábados en la jornada de 8 a. m. a 2 p. m.

