El país está en deuda por el desempleo juvenil / Opinión

01 de mayo 2018 , 09:30 a.m.

01 de mayo 2018 , 09:30 a.m.

Hoy, en el Día Internacional del Trabajo, Colombia no tiene mucho que celebrar. En el país hay más de 3 millones de jóvenes desempleados que no consiguen trabajo por la falta de experiencia y que viven en medio de la disyuntiva entre la esperanza de conseguir un empleo y la frustración de no alcanzarlo.

Según el Dane, la cifra oficial de colombianos, entre los 18 y 28 años, sin empleo hoy ronda en el 17% y no se ven soluciones claras para resolver esta problemática social.



Encuestas recientes del Ministerio de Trabajo, señalan que el 82% de esta población, es decir unos 10 millones 400 mil adolescentes, considera una paradoja que se les pida experiencia laboral previa para acceder a un primer empleo formal.



El Gobierno Nacional en 2015, como una medida que parece más un pañito de agua tibia que una solución real, creó el programa ‘40 Mil Primeros Empleos’. Los indicadores del Ministerio del Trabajo confirman que esta iniciativa actualmente beneficia a más de 42.625 bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales, entre los 18 y 28 años, que laboran en 8.200 empresas. Una cifra que aún se queda corta por la magnitud del problema. Su inversión, al contrario, si es bastante considerable: más de 300 mil millones de pesos.



Otra iniciativa del Gobierno fue la implementación en 2016 de la Ley 1780, que promueve el empleo y el emprendimiento juvenil. Este estatuto, señala que el Estado, a través de las empresas industriales y de la economía mixta, debe garantizar la existencia de un 10% de los cargos para jóvenes sin requisito de experiencia. Otro granito de arena que no parece entusiasmar ni convencer a los jóvenes que hoy no tienen empleo.

Indicadores poco optimistas

Según el Dane, entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, el porcentaje de desempleo para las personas de 18 a 28 años fue de 17,7%; subió en comparación con el mismo trimestre del año pasado, cuyo indicador estaba en 17,2%.



En el total nacional, el número de desocupados de hombres jóvenes fue de 13,7% y para las mujeres de 23%.



En el mismo tiempo, la cifra de población joven que está económicamente inactiva, fue de 42,1%. En el trimestre diciembre 2016 a febrero 2017, está estaba en 41,4%.



Por salarios, los adolescentes de la región de Antioquia, el Eje Cafetero, Huila y Tolima (centro-occidente del país), en promedio, en su primer empleo, ganan $1 millón 600 mil, de acuerdo al estudio Saber para Decidir, que también publicó recientemente el DANE.



Otra es la historia si es tecnólogo, pues en la misma zona el promedio tiene un sueldo de referencia en $1 millón 80 mil y si es técnico de $1 millón. Mientras que las cifras nacionales indicaron que para los recién graduados de la universidad está en $1 millón 700 mil; para tecnólogos, $1 millón 100 mil; y técnicos, $1 millón.



Bogotá sigue siendo la ciudad mejor paga y rentable para los recién graduados, pues ganan en promedio $2 millones. A los tecnólogos les va mejor en la región sur-oriente (que comprende Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada) con un ingreso de $1 millón 200 mil.

Panorama gris en la capital del país

El nivel de desocupación de los adolescentes en Bogotá está sobre el 18%, según la Secretaria Distrital de Planeación.



El mayor porcentaje de desempleo se ubica en personas entre los 19 y 23 años. Las localidades con los índices más altos son: Suba, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Engativá.



Lo más preocupante, es que los adolescentes con estudios universitarios son los que más se demoran en encontrar trabajo, con 31 semanas frente a las 20 que tarda una persona desempleada a nivel nacional; seguidos, por quienes tienen un diploma técnico, 27 semanas; o solo cuentan con el bachillerato, 22.

¿Qué hacer para responder a la problemática?

A la falta de experiencia laboral, se debería certificar y valer las prácticas profesiones, según la formación universitaria o técnica; mientras que en el caso de la formación para el trabajo, también sería una opción la validación de la experiencia a partir de los contratos de aprendizaje.



Ahora, en cuanto a la población de adolescentes que no cuenta con una educación mínima requerida, es clave la interacción entre el Estado y empresa, un trabajo en equipo que debe propiciar escenarios de financiación o cofinanciación para crear puestos de trabajo, con los niveles que la juventud colombiana marginada requiere.



DIEGO ESCOBAR

PROFESOR DE LA FACULTAD DE DERECHO

UNIVERSIDAD LIBRE