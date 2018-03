Alerta por 7 nuevas captadoras falsas que van por recursos de la gente

Las captadoras ilegales, que buscan estafar a los consumidores con falsas promesas de créditos o grandes rendimientos por sus recursos, continúan apareciendo en Colombia y para ello tratan de camuflarse entre entidades que sí están vigiladas por los organismos de control del sistema financiero.

Y es que, precisamente, la Superintendencia Financiera acaba de alertar a la ciudadanía por la detección de siete nuevas falsas captadoras que, incluso, anuncian sus servicios de crédito y ahorro como si fueran vigiladas por este ente oficial.



Se trata de 'Inversiones Credi - Valores', 'Invercol S.A.S', 'Confinanciera S.A.', 'Servi Ahorro y Crédito - Servicrédito', 'Credifinanciera', 'Grupo Nacional Financiero' y “Banco Créditos y Préstamos', que se suman a la larga lista de captadoras ilegales que sobre las que la Superfinanciera ha advertido que no hacen parte de sus vigiladas.



Dicha falsas entidades "se promocionan a través de internet, por correos electrónicos, avisos y volantes publicitarios como vigiladas por este organismo sin serlo, lo que constituye otra modalidad a través de la cual los ciudadanos pueden ser engañados", advierte el órgano de control.



Entre las estrategias para engañar a la ciudadanía estas firmas falsas emplean nombres similares a los de sociedades reconocidas y que sí están bajo la supervisión del Estado, esto con el fin de generar confusión y embaucar a más personas.



Por ejemplo, 'Inversiones Credi - Valores', promociona préstamos de dinero en efectivo a través de volantes y utilizando ilegalmente el nombre y logo de esta Superintendencia.



'Credifinanciera', por su parte, dice otorgar préstamos, utiliza sin autorización el sello de vigilado por esta Superfinanciera y parte del nombre de 'C.A. Credifinanciera S.A.', 'C.A. Credifinanciera CF', 'C.A. Credifinanciera S.A.', 'C.A. Credifinanciera', que sí es una entidad vigilada por las autoridades gubernamentales.



Tampoco el 'Banco Créditos y Préstamos' se encuentra bajo la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de Colombia, no obstante, promociona el otorgamiento de créditos en sus documentos e incluye el nombre y logo de esa entidad sin autorización alguna.



"Opera bajo la actividad que se conoce como falsos prestamistas o falsos vigilados y busca exigir dinero por diferentes conceptos, a los potenciales clientes, antes de desembolsar el supuesto crédito", advierte la Súper.



La entidad también hace un nuevo llamado para que los ciudadanos tengan en cuenta las siguientes recomendaciones, ya que la actividad desarrollada por estas firmas generalmente encaja dentro de lo que se conoce como falsos prestamistas, quienes exigen pagos antes de entregar supuestos créditos aprobados que nunca son desembolsados, ni tampoco reintegran los dineros que han requerido por diferentes conceptos a la persona interesada.



Recomendaciones

• Consulte en la Superintendencia Financiera para verificar si efectivamente se trata de entidades vigiladas por ese organismo de control.

• Bajo ningún argumento entregue, deposite, consigne, gire o transfiera dinero, como requisito previo para que le desembolsen un crédito.

• Sospeche de esas ofertas de préstamos en las que le prometen desembolsar montos que superan considerablemente el valor del crédito que está solicitando y no le exigen mayores requisitos.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS