Tras 10 días, la planilla Pila sigue con dificultades

Plataformas digitales paralizadas, sistemas bloqueados y llamadas sin atender fue a lo que se enfrentaron, durante las últimas dos semanas, los trabajadores independientes, contratistas y compañías, luego de entrar en vigencia los cambios para el pago de la Planilla Integrada de Aportes (Pila).

La situación, que viene siendo controlada parcialmente por los operadores, sigue llevando a que trabajadores independientes (que devengan 9,2 millones de pesos o más) y empresas (con más de 20 empleados) todavía no puedan generar sus recibos de pago de salud y pensiones.



El tema no es menor, si se tiene en cuenta que personas naturales y jurídicas han denunciado la suspensión de los servicios de salud, por parte de las EPS, por lo cual el Ministerio les salió al paso a estas entidades, a las cuales les indicó que “las dificultades presentadas no pueden ser excusa para la negación de servicios de salud, ni pueden generar intereses de mora a los aportantes”, señaló Alejandro Gaviria, ministro de Salud.

Sumado a lo anterior, algunas compañías todavía mantienen errores a la hora de recibir los datos y de generar recibos en línea, e incluso varias de ellas cerraron sus líneas telefónicas para este tipo de solicitudes.



Por lo anterior, y teniendo en cuenta que hoy vence el calendario hábil del primer mes con este sistema virtual, los operadores ya deberían tener sus portales configurados para los pagos de abril, cuando no habrá necesidad de llenar nuevamente la información personal.



Walter Pulido, consultor estratégico de la firma operadora Simple, le aseguró a EL TIEMPO que “los inconvenientes más grandes los siguen teniendo trabajadores independientes y contratistas, sobre todo por cuenta de la desinformación. Y es que, en general, la transición al pago electrónico sigue siendo traumática, además de que personas que devenguen menos de trece salarios mínimos también intentaron pagar la PILA, cuando no deben hacerlo”.



Desde la cartera de Salud coincidieron en que los usuarios no conocen las fechas en las que deben registrar el pago, aspecto que llevó al colapso de las plataformas virtuales.



Sin embargo, se encontró que hay varios operadores que todavía no cuentan con la plataforma habilitada para los pagos de salud y pensiones, por lo cual el mismo Ministerio decretó que “en caso de no tener habilitado el sistema, las personas podrán seguir pagando de manera asistida”, pero esperan que esta transición culmine el próximo año.

Abecé del proceso

A propósito de las dificultades presentadas en el primer mes de vigencia, desde el Ministerio de Salud recordaron que esta nueva forma de pagar salud, pensiones y parafiscales solo deberá hacerse en el día hábil asignado.



Además, a la hora de realizar el proceso, si se deben reportar novedades que no corresponden al periodo inmediatamente anterior, estos deberán ser notificados directamente con la EPS en la cual está afiliado el cotizante.



Por otro lado, si los trabajadores deben reportar incapacidades médicas o personales, que les acontecieron en diferentes fechas del mismo mes, estos “tendrán que entregar un registro por cada novedad presentada y, opcionalmente, podrán reportar la fecha de inicio y terminación de cada una”.



Y a pesar de la congestión presentada en las últimas dos semanas, la cartera de Salud destaca que estos cambios brindarán, a corto y mediano plazo, mayor seguridad, “pues las personas no tendrán que llevar dinero en efectivo al banco”, sumado a que, para el sistema de salud, esto significará una reducción de costos del orden de 30.000 millones de pesos cada año, sobre todo para los balances financieros del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).



