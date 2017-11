Aprenda cómo evitar las estafas a la hora de vender o comprar carro

Recientemente se han registrado hechos que han comprometido la seguridad de compradores y vendedores de vehículos. Algunos de estos sucesos se han vuelto virales y las preguntas sobre cómo se debe llevar correctamente una transacción vehicular se repiten abiertamente.

Lo barato sale caro

Uno de los errores más comunes es que por querer ahorrarse unos pesos, usted puede ser víctima de la delincuencia. Así es, lo barato sale caro, mucho más cuando se trata de grandes sumas de dinero como lo es un vehículo.



“Pasa mucho que por ahorrarse unos pesos, la gente se hace vulnerable, esto frente a negocios considerables, de millones como lo es un carro usado. Mucha gente por pretender ahorrarse o ganarse un millón prefiere exponerse a la inseguridad que está en torno a la venta de vehículos”, asegura Alejandro López, representante de Madiautos, reconocido concesionario bogotano.



Muchas veces, el referente de una venta o compra es el precio que se indica sobre el modelo del carro consignado en la Revista Motor, pero no debe sorprenderse si no se paga el vehículo a ese valor exacto. Usted tiene que tener muy en cuenta que hay ciertos costos que deben ser asumidos por la contra parte.



Desconfíe de aquellos que le prometen un pago sobredimensionado o poco realista con el mercado, o al contrario, quienes toman de entrada una precio bajo a cambio de un carro.



Otro ítem que influye en el valor es que a los usados muchas veces hay que hacerles alguna reparación, como cambiarles la correa de repartición, las llantas, el aceite (tres de los procedimientos más comunes según indican voceros de Madiautos).



Esto es normal, pues en caso de negociar con un concesionario estos son costos para dejarlo listo para un nuevo cliente potencial, e incluso, en una transacción entre naturales bajo estas reparaciones se negocian descuentos finales.

Revise el respaldo

“Las personas naturales prefieren comprar directamente muchas veces, pero generalmente olvidan todo el conocimiento y trámites que esto demanda”, indica el vocero de Madiautos.



Y aunque para la percepción de muchos, las estafas vehiculares solo pueden provenir de clasificados sospechosos, que por ejemplo hoy se encuentran por decenas en redes sociales, López aconseja que en caso de hacer la transacción por medio de concesionarios, se debe verificar la experiencia de estos, “pues muchas veces son tan solo empresas fachadas”.



Encontrar un solo sitio donde pueda conseguir el ecosistema completo que involucra la transacción de un vehículo (como lo son los trámites, aseguradoras, accesorios, peritajes y demás), puede ser una gran ventaja para aquellas personas que no cuenten con experiencia amplia ni con tiempo para aprender, y hasta pueden terminar improvisando, en todo lo relacionado al traspaso.



Precisamente Madiautos es buen ejemplo de la confianza que se debe buscar: este concesionario tiene 28 años en el mercado, además de tres puntos físicos de venta en Bogotá (incluso estos mezclan la venta de nuevos y usados).



“Consignar un vehículo usado en un concesionario, o al contrario, comprarlo en una de estas entidades, le ahorrará el que se vaya a hacer pruebas con desconocidos, además que no tendrá que publicar el carro donde le puedan hacer una jugada sucia. Esto sin contar que el papeleo queda en manos de la entidad”, señala López.

Póngale cuidado al papeleo

Los trámites de traspaso y venta de un carro son documentos que deben hacerse a conciencia para no tener problemas futuros, en ellos radica la propiedad de dicho bien. Por esto, si usted desconoce el paso a paso necesario, será más vulnerable a estafas o tretas.



El consejo es claro: asesórese bien, esto de alguien que tenga experiencia en traspasos, o bien, apóyese en una entidad certificada (bancos, concesionarios). La principal ventaja que sacan los delincuentes es el desconocimiento de la posible víctima.



Acudir a los populares tramitadores ha sido en muchos casos una mala idea, pues estos pueden dejar el trabajo a medio hacer o representarle gastos que no deberían estar involucrados.



“Cuando no se tiene la suficiente experiencia, el suficiente tiempo o no se cuenta con una persona que desde su conocimiento apoye este tipo de cosas, lo mejor sí es apoyarse y dejar estos papeles en manos expertas, como puede serlo una entidad seria, que pueda brindarle un respaldo certificado”, comenta Alejandro López, quien señala que bajo estos preceptos desde Madiautos celebran durante noviembre en sus concesionarios una temporada de ofertas en vehículos usados, “pues estos presentan un buen ritmo de venta actualmente”.



Para citar un ejemplo de esto, el averiguar la procedencia (el pasado legal) del vehículo que le interesa no debe ser visto como opción sino como necesidad. Pero hay que ser claros: este es un proceso que puede ser dispendioso y largo, casi de detective. Apoyarse en entidades que tengan esta “inteligencia” ya montada será una ayuda enorme en su transacción, pues se avalará que dicho carro no carga con problemas a cuestas.



Actualmente los concesionarios han leído estas necesidades del mercado y hacer un peritaje legal y mecánico es un tema donde la rapidez debe garantizársele al cliente.



En el caso de Madiautos, según señala López, “sabemos que esta evaluación debe ser rápida, por esto la persona no debe sacar cita previa, ni demorarse media mañana, actualmente tenemos un método en el que la persona máximo se demoran 30 minutos, haciéndosele una oferta ahí mismo”.



Tenga muy en cuenta que este tipo de evaluación idealmente no debe repercutir en ningún tipo de costo adicional, es decir, si usted va a venderle un carro usado a un concesionario, este no debería cobrarle por el peritaje, pues este procedimiento es realmente una salvedad para la tranquilidad de ambas partes.



Encuentre un respaldo sólido, llame, pregunte, averiguar con personas que hayan podido estar en su situación de compra o venta le darán la seguridad necesaria.