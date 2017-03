Aliste el bolsillo para viajar en Semana Santa

Para nadie es un secreto que la gran mayoría de colombianos esperan con ansia la temporada de vacaciones. Algunos las disfrutarán realizando actividades diferentes a las de su rutina diaria; otros, decidirán ponerse al día en sus tareas laborales o académicas.



Sin importar que actividades decidan realizar, vacaciones es sinónimo de viaje para los consumidores y tiempo de “ordeño” para los oferentes de actividades turísticas.

No pretendo hacer un estudio representativo de los precios de la oferta total turística. Ni decir que en todas las aerolíneas sucede lo que voy a describir. Solo traigo algunos ejemplos, pero creo, reflejan fielmente lo que ocurre en la temporada de vacaciones.



Para aquellos “elegidos” que cuentan con los recursos para viajar por vía aérea, les quiero contar que pagarán, en la temporada de vacaciones de semana santa un sobre costo en tiquetes aéreos de, en promedio, 103% en rutas internacionales y de 160% en rutas nacionales.



Las rutas internacionales con más incremento en la muestra realizada son: Perú (202%), seguida por Miami (122%), Paris (98%), Buenos Aires (96%) y Chile (90%). Sorprendentemente New York solo se incrementa en 50%, aunque pensándolo bien, ¿qué vamos a hacer a la gran manzana si, según el Gobierno de Santos, no sabemos inglés? Pero entonces surge una duda razonable: ¿qué pasa con París? ¿Acaso la mayoría de los colombianos dominan el francés? O se nos van las luces para ir a visitar la ciudad luz.



Respecto a las rutas nacionales no es difícil averiguar cuál presenta el mayor incremento. Sí, el corralito de piedra, Cartagena. Pero no les da “piedra” tener que pagar un sobre costo de 239% por ir a visitarla?; o gastar un 198% adicional para disfrutar de Santa Marta y su bahía, catalogada como la “más hermosa de Suramérica”?; y que me dicen de Barranquilla, la ciudad de “brazos abiertos”… para aquellos que quieran pagar un incremento de 192%. Dentro de las ciudades con menos incremento se encuentra Pasto con 75%... será por “pastusos”?



No contentos con estos incrementos en los precios de los tiquetes aéreos, fruto de, como dirían algunos economistas prestigiosos, la ley de la oferta, la demanda y de la microestructura del negocio aéreo, me encontré con un incremento promedio de 242% en artículos comestibles que son vendidos durante el vuelo en alguna aerolínea.



Por ejemplo, si usted quiere comprar en el avión, un arequipe pequeño, deberá pagar un sobreprecio de 130%, o 260% si se antoja de un chocorramo, o si quiere unas papas de paquete aliste su billetera y pague un 338% adicional.



Pero en una economía de mercado siempre hay opciones. Y Colombia ofrece la posibilidad de viajar a destinos nacionales en bus.



El incremento no es tan dramático. Por ejemplo, a Cartagena en temporada de Semana Santa, el precio se incrementa en un 43%, a Barranquilla en 56%, a Medellín en 7%, y una vez más, no se registran crecimientos en el precio de los pasajes con destino Pasto.



Moraleja: planee sus vacaciones con anterioridad, intente viajar en temporada baja, busque promociones, compare precios, prepare comida en la casa y llévela para su ingesta durante el vuelo, analice medidas de transporte alternativas, y si no le alcanza el presupuesto, quédese en la casa adelantando tareas laborales o académicas.



GIOVANNI ANDRÉS HERNÁNDEZ SALAZAR

Director Maestría en Gerencia de Inversión

Universidad de La Sabana