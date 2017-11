Al momento de donar, todos aportan lo mismo

Aunque existe la preconcepción de que las personas de altos ingresos son más tacañas, y que las personas de nivel de ingreso bajo no donan porque no tienen suficiente dinero, un ejercicio de economía experimental de la Universidad del Rosario encontró que todos los estratos tienen la misma inclinación a donar la misma proporción de sus ingresos.



Así lo demostró la investigación “Donaciones caritativas y nivel socioeconómico, evidencia experimental en Bogotá”, de Mariana Blanco, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, y Patricio S. Dalton, de la Universidad de Tilburg (Países Bajos).



Las donaciones caritativas son actividades económicas de impacto mundial que toman más fuerza cada día, al punto que hay literatura que asegura que en el 2015 un tercio de la población mundial ha dado dinero a la caridad.



Como referente, en el año 2014 los estadounidenses dieron 358 mil millones de dólares (2,1% del PIB) y aunque en Colombia no hay datos específicos, lo cierto es que poco se sabe sobre la materia en los países en desarrollo.



De ahí que los ejercicios de economía experimental en este sentido resulten fascinantes, bien sean para corroborar o contradecir planteamientos o para aportar nuevas luces encaminadas a mirar la relación existente entre ingresos, riqueza y donaciones.



El comportamiento de la muestra de estudiantes universitarios que participaron en este ejercicio de donaciones para una Organización No Gubernamental (ONG), sugiere que sin importar en qué estrato resida el participante, todos donan en promedio la misma proporción de sus ingresos.



Estos ejercicios están orientados a observar el comportamiento de los agentes en aspectos en los que en la vida real no es posible hacerlo o resultaría muy costoso.



En general, los experimentos se hacen para ver si la gente se interesa por otros o no, tanto desde el punto de vista positivo, es decir, por qué les gusta ayudar, o de manera negativa, ya que en otros momentos también se les ha dado la oportunidad a los participantes de quitarle dinero a otros y la gran mayoría decide hacerlo. Cabe aclarar que en estos casos no se les menciona que esa opción está mal, explicó la académica.



“En el ejercicio que nos atañe, lo que hicimos fue reunir a un número de estudiantes en un ambiente controlado, les proporcionamos información sobre la ONG a la cual podían donar y les dimos un monto de dinero para que ellos decidieran cuánto donar y cuánto llevarse a su casa. Lo importante en los experimentos en economía es que las decisiones de los participantes afecten su bolsillo”, dijo.



Para llegar a esta conclusión se realizaron dos estudios. En el último, que fue más determinante, todos los participantes recibieron tres montos de dinero diferentes, 20 mil, 36 mil y 50 mil. Cada participante decidió cuánto donar en cada uno de los tres casos, aunque solamente se implementó una de las tres decisiones elegida al azar al final del experimento.



Los resultados sugieren que tomando en cuenta el monto de dinero relevante para cada estrato (20 mil para el estrato 2, 36 mil para los estratos 3 y 4 y 50 mil para los estratos 5 y 6), no importa en qué estrato resida el participante del experimento, en promedio todos deciden donar el 30% del dinero recibido.



En resumen, si se ve que las personas de altos ingresos donan más, es porque tienen más dinero para hacerlo, pero las preferencias sobre qué proporción del dinero recibido donar son muy similares, independientemente del estrato en el que resida el participante.



En otras palabras, no es que las personas de ingresos altos donen más, sino que según el nivel de ingreso las personas de todos los estratos donan la misma proporción, como se verá en detalle más adelante.



