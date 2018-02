Walmart bonifica a trabajadores y gana en reducción de impuestos

Como se dice coloquialmente, "se matan dos pájaros de un solo tiro". Esa sería la descripción más sencilla de la medida que están adoptando compañías como Walmart Inc y AT&T Inc., de otorgar bonos sorpresa a sus trabajadores estadounidenses de rango medio, con lo que no solo ganan el favor del publico y del presidente Donald Trump, sino un impacto en sus números.

Además de motivar a los empleados y contribuir a redistribuir ingresos, las empresas pueden usar los pagos para minimizar sus facturas de impuestos, lo que no es de poca monta para sus números.



No es un secreto que las firmas pueden deducir la mayoría de los gastos por remuneraciones de sus ingresos imponibles como un costo de hacer negocios. Sin embargo, este año hay un giro: como la tasa del impuesto de sociedades se redujo de 35 por ciento a 21 por ciento, las grandes empresas que rinden el gasto en 2017 pueden ahorrar decenas de millones de dólares más en impuestos que si registran el gasto en 2018.



"Es un gran juego de arbitraje impositivo", dijo Len Burman, cofundador del Centro de Política Impositiva Urban-Brookings y exfuncionario tributario del Tesoro.

¿Como usan las grandes empresas la rebaja de impuestos de Trump?

Esto es lo que sabemos: AT&T fue la primera gran companía en anunciar, a mediados de diciembre, que pagaría bonificaciones únicas de US$ 1.000 a más de 200.000 empleados. Como los trabajadores recibieron sus bonificaciones antes del 1° de enero, es razonable inferir que la companía habría devengado el gasto en 2017.



Eso significa que el segundo mayor proveedor de servicios inalámbricos podría deducir US$ 200 millones de sus ingresos imponibles y, conforme a la vieja tasa corporativa del 35 por ciento, ahorrar US$ 70 millones en impuestos (dado que ese dinero podría haberse considerado ingreso comercial imponible si no hubiera sido otorgado a los empleados).



Si la companía hubiera registrado el gasto en 2018, solo habría podido ahorrar US$ 42 millones. AT&T rehusó decir cuando contabilizará la deducción de las bonificaciones.

'Grandes bonificaciones'

Si bien el aumento de los ahorros impositivos será mayor para las empresas más pequeñas, en comparación con las grandes multinacionales con decenas de miles de millones de dólares de ingresos anuales, aún podría ser significativo, dicen los expertos en impuestos.



"Estas grandes bonificaciones reducirán los ingresos para el año correspondiente, lo que bajar{a la tasa efectiva de ese año", dijo James Howard, presidente del departamento de impuestos de la firma de abogados Gardere Wynne Sewell LLP.



Tengamos en cuenta que las empresas no pueden deducir todos los gastos relacionados con las remuneraciones. Una disposición del proyecto republicano de ley tributaria sancionado por el Congreso en diciembre elimina las deducciones corporativas por pagos relacionados con el desempeño y las comisiones superiores a US$ 1 millón a ejecutivos individuales.



Desde que los líderes republicanos lograron que se aprobara su reforma de impuestos, más de 330 compañías han anunciado bonificaciones, aumentos salariales, participación en las ganancias y premios en acciones y han incrementado las contribuciones 401 (k) para sus empleados, según Americans for Tax Reform, organizacion, administrada por el activista Grover Norquist.



Existen restricciones para algunos de los pagos, como una disposición por la cual el monto máximo de bonificación solo puede otorgarse a los empleados que han trabajado en la empresa durante un periodo de tiempo determinado.



Con información de Bloomberg