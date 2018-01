Trabajadores del Cerrejón votaron por iniciar huelga

La mayoría de trabajadores sindicalizados de la minera de carbón Cerrejón votó por iniciar una huelga, en medio de la negociación de la convención colectiva de trabajo.

Según Aldo Amaya, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbón), de 4.026 trabajadores afiliados, 3.435 participaron en el proceso y, de estos, 3.399 marcaron la opción del cese, que podría comenzar el próximo jueves.



“El mensaje es que si la empresa no mejora su oferta, no vamos a tener otra alternativa diferente a la huelga porque no hay avances”, agregó.



Por su parte, la compañía invitó a las partes a “redoblar sus esfuerzos con el fin de alcanzar los acuerdos en los aspectos en los que aún subsisten diferencias”. Y agregó que dio instrucciones a su comisión negociadora para que, con Sintracarbón, esto se haga con realismo y prudencia.

La empresa aspira a llegar a un acuerdo antes de la medianoche del 9 de febrero, fecha límite para una posible declaratoria de la hora cero, de manera que no se afecten los empleados ni sus hogares, ni los miles de habitantes de La Guajira que derivan sus ingresos de actividades ligadas a la operación minera, que también tiene un impacto directo en los presupuestos municipales de las zonas de influencia y en los del departamento

