Trabajadores de Cerrejón votaron por iniciar huelga

La mayoría de trabajadores sindicalizados de la minera de carbón Cerrejón votó a favor de iniciar una huelga en medio de la disputa laboral con la empresa, informó el sindicato Sintracarbón.

"La mayoría de trabajadores sindicalizados del Cerrejón votaron a favor de una huelga. El mensaje es que si la empresa no mejora su oferta no vamos a tener otra alternativa diferente a la huelga porque no hay avances en las conversaciones", dijo a Reuters Aldo Amaya, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbón).





Amaya dijo que de 4.026 trabajadores afiliados al sindicato 3.435 participaron en la votación y 3.399 lo hicieron a favor de la huelga, para un porcentaje del 97,2 por ciento.



Inmediatamente no hubo ningún pronunciamiento de la empresa sobre la decisión del sindicato. La huelga podría comenzar el próximo jueves, precisó el dirigente sindical.

Una huelga en Cerrejón, que pertenece en partes iguales a BHP Billiton, Anglo American y Glencore, podría reducir la producción y las ventas al exterior de carbón de la empresa y de Colombia, el quinto exportador mundial del mineral. El carbón es el segundo generador de divisas para la economía colombiana.



CON REUTERS