‘No se paralizó el transporte aéreo’: vicepresidente de Acdac

El capitán Jorge Mario Medina, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), dice que el sindicato de la aerolínea Avianca espera que la Corte Constitucional analice el contexto de la huelga que sostuvieron por más de 50 días los trabajadores.



“El señor (Germán) Efromovich tiene la razón, si se llega a declarar la ilegalidad de la huelga, quiere decir que el cese de actividades no estuvo bajo la norma y eso puede dar pie al levantamiento del fuero, pero queremos que la Corte analice un contexto, que todo estuvo en el marco de la legalidad y que la huelga es un derecho que tienen los trabajadores en el país”, explicó.

Sobre las palabras del presidente de la junta directiva de Avianca Holdings, y mayor accionista de la compañía aérea, –en las que dijo que los promotores de la huelga no merecen regresar a Avianca por afectar al país–, Medina señaló que es un desatino decir que hubo afectación completa del transporte aéreo.

“La huelga no fue de todas las empresas, solo de un 60 por ciento de la compañía. No se paralizó el transporte aéreo, que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no es un transporte público esencial, y Colombia está obligada a cumplir con estos acuerdos internacionales. Los tribunales son muy susceptibles de que haya presiones, por lo que esperamos que, de haber un tribunal de arbitramento, este no esté permeado por la empresa”, señaló el capitán.



La organización está a la espera de que el pliego de peticiones sea analizado por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado por el Ministerio de Trabajo. Ese tribunal tiene diez días para pronunciarse, y, según Avianca, cualquiera que sea el fallo judicial será aceptado.

“Si se llega a considerar ilegal lo que estamos haciendo, la empresa está en todo el derecho de aplicar sanciones. Nosotros estamos pendientes de que haya una mesa de diálogo, ya que fuimos hasta la Secretaría de Presidencia para pedir que se instale una mesa de diálogo con los pilotos, pero la empresa no quiere”, dijo Medina.



El vicepresidente de Acdac reiteró que en el mundo los pilotos hacen huelga, pero en Colombia se está cometiendo un error al considerarlas prohibidas.



“Un fallo de la Corte Suprema, la sentencia T-171 del 2011, habla sobre un caso similar y de la obligatoriedad del país de aceptar las huelgas. El señor Efromovich se puede equivocar”, aseguró.

EL TIEMPO