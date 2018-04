Guía para viajeros con Copa, tras cancelación de vuelos a Venezuela

06 de abril 2018 , 09:53 a.m.

Tras la medida adoptada por el gobierno de Venezuela, de cancelar los vuelos de la aerolínea Copa Airlines, en represalia por sanciones de Panamá, que en respuesta retiró a su embajador en Caracas, la empresa de servicio aéreo indicó que puso en marcha un plan de contingencia para para los viajeros afectados.

La compañía ofrece, desde la posibilidad de reembolsar sin penalidades la totalidad del valor de sus boletos aéreos no utilizados, o cambiar su destino final.



Según Copa, estas medidas aplicarían, sin costo, antes del 20 de abril y para viajar antes del 4 de julio, de acuerdo con el espacio disponible.



De la misma manera, los pasajeros que hayan iniciado su vuelo podrán reembolsar sin penalidades el trayecto no utilizado.



La aerolínea indicó que los pasajeros que están volando entre Colombia y Venezuela podrán cambiar su destino final a cualquier destino de la aerolínea en Panamá, Centroamérica, el Caribe, Guyana, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.



No obstante al plan de contingencia, la compañía advirtió que, debido al volumen de pasajeros afectados por esta medida del Gobierno venezolano, el proceso de reembolso tomará más tiempo que el proceso regular.

Más aislamiento

La medida adoptada por Venezuela, con la aerolínea, aislará más al vecino país, en medio de una fuga masiva de aerolíneas que había reportado meses atrás la Iata (gremio de empresas de aviación).



Por tratarse de la línea aérea que más ofrece frecuencias entre el país y el resto de América, la decisión avizora una situación caótica, estiman expertos.



Esta decisión es parte de la suspensión de relaciones "económicas y financieras" por tres meses -prorrogables- con 22 personas naturales, entre ellas el mandatario panameño Juan Carlos Varela y 46 compañías, anunció la agencia estatal venezolana de noticias AVN.

REDACCIÓN EL TIEMPO Y AGENCIAS