Hasta este miércoles fueron despedidos 49 pilotos de Avianca

La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) presentó este miércoles su balance de las acciones que ha venido tomando la aerolínea Avianca frente a los pilotos que participaron de la huelga que duró 52 días el año pasado, y que fue declarada ilegal.



De un total de 69 audiencias programadas, se llevaron a cabo 59. Fueron despedidos 45 pilotos y sancionados otros 16. En espera quedaron 6 más, mientras otros 2 presentaron renuncia antes del proceso, uno no se presentó y un proceso quedó aplazado. Este fue el balance presentado por la agremiación de pilotos.

Sin embargo, según el consolidado de Avianca, fueron 49 los despedidos y 20 los suspendidos.



“En ninguno de los procesos de ninguno de los días ha hecho presencia el Ministerio de Trabajo”, dice la Acdac, pero reconoce que entre el martes y el miércoles hubo representantes de la Defensoría del Pueblo.

Los pilotos reiteraron que hay una violación del derecho a la defensa y al debido proceso porque “los procesos se están llevando a cabo de manera simultánea” y que esto constituye una medida de presión por parte de la administración de Avianca “toda vez que dificulta la asistencia laboral y jurídica de los pilotos citados por parte de los representantes de la Asociación”.



Para este jueves están programados 36 procesos más, otros 35 se llevarían a cabo el viernes y 36 más el próximo sábado.



La Acdac asegura que aunque los cargos formulados corresponden a la participación activa en el cese de actividades, por la que no asistieron a las actividades programadas durante esos días, “el mismo Reglamento Interno de Trabajo de la aerolínea establece que en tales casos los trabajadores no pueden acudir al lugar de trabajo”.



También insiste en que Avianca está desconociendo las disposiciones del Laudo Arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento el 7 de diciembre del año pasado al decir que “la empresa… se compromete a no ejercer directa o indirectamente ninguna clase de represalias contra el personal de Acdac y quienes sin estar sindicalizados hayan adherido al pliego de peticiones”.



Los procesos de la aerolínea contra sus trabajadores comenzaron el pasado lunes 26 de febrero. Frente a estos, los pilotos tienen un plazo de una semana para acudir a una segunda instancia con funcionarios de la misma empresa, pero de más alto rango.



Entre los despedidos está el capitán Jaime Hernández, presidente de Acdac, quien calificó los retiros, “con justa causa” según Avianca, como “ilegales”.



Entretanto, esta semana se conoció el balance del año pasado presentado por Avianca a la Superintendencia Financiera, según el cual las ganancias de la compañía ascendieron a 82 millones de dólares, que representan un crecimiento de 85,5 por ciento. Para las proyecciones de Avianca, el crecimiento pudo ser mayor, hasta de 195 millones de pesos, de no haber sido por la huelga de pilotos.



