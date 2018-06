Uber recupera licencia para operar en Londres

Uber podrá continuar operando en Londres, su principal mercado en Europa, al recuperar la licencia para un periodo probatorio de 15 meses. La justicia considera que la compañía ha realizado los cambios necesarios y es ya “adecuada” para ofrecer sus servicios en la ciudad.



El futuro de la popular compañía tecnológica de transporte de vehículos con conductor en la capital británica, donde no ha dejado de funcionar, estaba en peligro desde que la autoridad de transporte londinense, Transport for London (TfL), concluyera en septiembre pasado que no reunía los requisitos para ostentar la licencia de operador de un servicio de alquiler privado de vehículos, y denegara su solicitud de una licencia para cinco años.

La decisión judicial, conocida esta semana, supone una gran victoria para la empresa estadounidense. El tribunal considera que TfL hizo lo correcto al revocar la licencia de Uber en septiembre, pero entiende que Uber hizo desde entonces los cambios necesarios para poder operar en la ciudad.



Los motivos que llevaron a retirar su licencia en septiembre eran de seguridad. TfL adujo que la compañía demostraba una “falta de responsabilidad corporativa en relación a varios asuntos que tienen potenciales implicaciones sobre la seguridad pública”. Estos incluían su deficiente control de los antecedentes criminales de los conductores y su fracaso a la hora de reportar potenciales delitos a la policía y las autoridades.



La empresa estadounidense recurrió la decisión. Y pese a que su licencia expiró el pasado 30 de septiembre, ha podido seguir operando en la capital británica mientras duraba el proceso de apelación. En el fallo conocido este martes, la jueza Emma Arbuthnot, del Tribunal de Magistrados de Westminster, dictaminó que Uber podrá seguir operando en Londres, sujeto a unas estrictas condiciones.



En esos 15 meses, tendrá que demostrar ante TfL que cumple con todos los requisitos para operar en la ciudad. Tras eso, podrá solicitar una licencia estándar de cinco años.

© Pablo Guimón

Ediciones El País, SL 2018