Las tiendas orgánicas de Carulla venden sus primeros frutos

Carulla, centenaria marca que hace parte del Grupo Éxito, invertirá 12.000 millones de pesos en el desarrollo durante 2018 de tres Fresh Market, formato de productos frescos, saludables y orgánicos.



El anuncio lo hizo el gerente general de Carulla, Guillaume Seneclauze, al agregar que los almacenes están siendo ubicados en Bogotá, Cartagena y Medellín.

Y es que en principio la marca no quiso hacerle mucho ruido a esta innovación, pero ya ha convertido dos locales en Bogotá (el de la calle 103 con avenida 19 y el de la calle 116 con carrera 15), que fueron reinaugurados y representaron una inversión de 8.000 millones de pesos.



Según el directivo, el objetivo de crear el formato, además de estimular a proveedores y consumidores, es lograr que represente el 10 por ciento de las ventas anuales de Carulla. Otra meta es convertirlo en la vitrina de productos elaborados bajo procesos naturales o cultivados con sistemas amigables con el medioambiente.



Por ejemplo, en los Fresh Market se podrá adquirir una pizza elaborada en horno de leña, guacamole casero y queso elaborado en el sitio, entre otros. También lanzarán una marca propia de cerveza artesanal, que les maquilará en su planta de Tocancipá (Cundinamarca) la firma Bogotá Beer Company (BBC).

El directivo agrega que la idea nació de un sueño en el que vio que en muchas regiones del país empresarios y cultivadores elaboraban productos sanos y no obligatoriamente estaban disponibles en las vitrinas de los supermercados. “Después nos sentamos con el equipos comerciales de Carulla y empezamos a ver en el mundo lo que se hacía mejor en ese sentido. Y nos dijimos ‘cómo hacer útil el concepto con productos colombianos’, y la mejor solución que encontramos fue la cocreación. Es decir, involucrarnos con los proveedores y determinar lo que es mejor para el consumidor”, agrega el jefe de Carulla.



Entre tanto, con los directivos de Colcafé se sentaron a ver cómo la gente se puede animar a tomarlo más, y consideraron que se logra ofreciendo fases de la elaboración final de la bebida en el establecimiento comercial.



Respecto al cacao, llegaron a un acuerdo con LÖK, que es una marca que siembra la fruta en Arauca en una zona que abarca 1.300 hectáreas, de las cuales el 7,7 por ciento corresponden a área de sustitución de cultivos.



“Además de que el producto es de calidad, vimos que tenía una misión social y les dijimos a sus dueños ‘tenemos una forma para hacer que crezcan más y generen empleo’. Los consumidores pueden venir al Fresh Market y les hacemos la tableta de chocolate, si es que no quiere llevar la que viene lista; y le pueden agregar frutas u otros ingredientes. Es decir, es un producto personalizado”, añade Guillaume Seneclauze, gerente de Carulla.



También, como parte de su experiencia personal, el directivo observó que en el exterior se venden las mejores flores y rosas colombianas, pero poco se ofrecen los establecimientos nacionales. “En los Fresh Market les podemos hacer el bouquet y se las llevan personalizadas”, dice. Igualmente, asegura que el nuevo formato no es necesariamente para consumo de estratos socioconómicos altos, pues hicieron, entre otros, una línea propia de la marca orgánica Taeq con manzana y pera. “Como la oferta local de estas frutas es baja, apoyamos a proveedores para que cambien los cultivos a orgánicos y de esta forma nosotros podremos bajar más los precios”, explica.



Se trata de un programa que les permite a los proveedores cambiar las tierras, ya que se necesitan por lo menos 3 años para poder convertirlas.

ROLANDO LOZANO GARZÓN

Economía y Negocios