D1, rey de los descuentos en el comercio del país, llega a 565 tiendas

Al conocerse los resultados de su sociedad matriz (Valórem), la firma Koba Colombia (operadora de D1) reportó la apertura de 150 tiendas en el 2016.



Así las cosas, completa 565 establecimientos en Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca.



Aunque el segmento de comercio al por menor en el 2016 le dejó a Valórem una pérdida contable por 17.789 millones de pesos, 881 millones de pesos más que en el 2015, se debe a que Koba Colombia (Tiendas D1) se encuentra precisamente en etapa de expansión y crecimiento.

Para atender nuevas operaciones se abrieron 3 nuevos centros de distribución. Con incremento en ingresos operacionales se han mejorado los indicadores financieros FACEBOOK

TWITTER

Cabe recordar que en el 2015 esta holding obtuvo el control de Koba International Group (matriz de Koba Colombia), mediante la adquisición del 34.91 por ciento adicional.



Por ello, según Valórem, el resultado de la aplicación del método de participación por la inversión el año pasado, no es comparable con el del 2015.



Tras conocerse las cifras de D1 en cuanto a número de tiendas, se concluye que supera a Justo & Bueno, que tiene 240, y a Ara, con 221.



Bolsillo estrecho

De otra parte, el estudio Consumer Thermometer de Kantar Worldpanel da cuenta de la preferencia por las tiendas de descuentos fuertes en Colombia.



“La variación del gasto total de los colombianos se redujo, entre diciembre y enero del 2017 en 7 por ciento. Y mientras que para finales del año pasado fue del 18 por ciento, para comienzos de 2017 fue del 11 por ciento. Ocurrió igual con la frecuencia de compra, donde las visitas al punto de venta pasaron de 5 en diciembre a 1 por ciento en enero”, agrega el informe.



Por ello, considera que los canales de descuento han contenido la caída de la canasta familiar.



“Si no fuera por las ventas de este tipo de puntos de venta, la caída de la canasta sería de 2 por ciento”, añadió el gerente en el país de Kantar Worldpanel, Andres Simon.



La importancia de este tipo de mercados en la compra de los colombianos va en incremento porque entre agosto del 2016 y enero de 2017 fue del 9,5 por ciento.



Contrario al contexto general, la canasta familiar aumentó el consumo en los canales de descuento. Cada vez son más los hogares que están prefiriendo este tipo de canales y llevan más productos FACEBOOK

TWITTER

Los artículos de aseo del hogar fueron los que mayor impacto sufrieron con la baja en la canasta pero, a la vez, se vieron favorecidos de mayor forma por cuenta de los canales de descuento. Sin ellos, esta categoría habría caído en 4,1 por ciento en volumen. Le siguió el aseo personal, que habría caído en 3,6 por ciento en volumen de no haber sido por estos canales de descuentos duros, y luego las bebidas, que gracias a ellas no bajaron el 3,4 por ciento.



“En las categorías de alimentos y cuidado personal, de no ser por los canales de descuento también habría caído, pero no tan significativa como las otras categorías”, señala el informe



La firma dice que el panorama para los próximos meses va por el mismo camino, pues los hogares, buscando economía, seguirán acudiendo a los precios cómodos de las tiendas de descuento.



“Sumado a esto, la proyección indica que los colombianos van a continuar reduciendo frecuencia de compra para mantener el consumo de categorías”, aseveró Simon.



Agrega que lo que sucedió al inicio de año, y lo que viene a futuro es que, con el bolsillo apretado, los consumidores colombianos están analizando más las decisiones de compra.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS