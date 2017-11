Los cinco pendientes tras finalizar la huelga de pilotos de Avianca

Una cierta presión económica, después de casi dos meses sin recibir sueldo, habría ocasionado la aceptación de la propuesta que el defensor del pueblo, Carlos Negret, les hizo a los pilotos de Avianca, de retornar a sus labores, luego de 51 días en huelga, tras la cual, quedan cinco puntos jurídicos por resolver.

De las controversias gruesas están pendientes: la declaratoria de ilegalidad o no de la protesta, lo que debe decidir la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. De este punto, precisamente, se desprende el segundo tema pues, “si se llega a declarar ilegal la huelga se levanta el fuero sindical y podría haber despido de trabajadores”, indicó Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.



Ese panorama sería muy complejo, porque los pilotos tendrían que acudir a la Defensoría y reclamar las garantías solicitadas para el regreso a las actividades. Además, hay que recordar que en días pasados el juzgado civil 74 de Bogotá emitió un fallo para reintegrar a los que ya habían sido despedidos.

Si se llega a declarar ilegal la huelga se levanta el fuero sindical y podría haber despido de trabajadores FACEBOOK

TWITTER

Otro de los cabos sueltos (el tercero) es el del tribunal de arbitramento convocado por el Ministerio del Trabajo el pasado 28 de septiembre, toda vez que Acdac (Asociación Colombiana de Aviadores Civiles) interpuso una tutela que está en segunda instancia, en el Consejo de Estado, con el argumento de que dicha convocatoria no se podía hacer, sino 60 días después de iniciado el cese de actividades, es decir, el próximo 18 de noviembre.



Así mismo, está por verse lo que sucederá con el pliego de peticiones que había puesto en consideración el sindicato (qué tanto de este retomará el tribunal de arbitramento), al igual que el futuro del clima laboral, teniendo en cuenta las relaciones tirantes entre Avianca y los trabajadores, partes que solo se sentaron a la mesa de negociación durante los primeros 10 días de la huelga.



Vale la pena destacar que, según Jaramillo, “Acdac tiene facultad de retirar el pliego cuando quiera, con lo cual se pondría fin al conflicto”.



Y la quinta controversia jurídica por resolver es la tutela contra la sentencia del Tribunal de Cundinamarca que declaró la ilegalidad del paro, y que cursa en la sala laboral de la Corte. Acdac “consideró que lo que se hizo en el tribunal para calificar de ilegal el cese de actividades tuvo muchos abusos por parte del magistrado”, explicó Jaramillo.

Así está la temperatura

El capitán Jaime Hernández, presidente de Acdac, dijo que solicitarán al Ministerio del Trabajo convocar un nuevo tribunal de arbitramento, “uno legítimo, pues el anterior era extemporáneo”.



Agregó que los procesos disciplinarios anunciados por el dueño mayoritario de la compañía, Germán Efromovich, serían violatorios de las normas, por cuanto “la huelga no se ha declarado ilegal. Para esto, el rol que juegue la Defensoría es vital”.



Por su parte, Avianca indicó que espera que “Acdac acuda al tribunal de arbitramento obligatorio”, a la vez que reiteró que “habrá un proceso para garantizar que el reintegro de cada piloto se haga bajo estándares de rigor operacional de la compañía y la convención colectiva”, pero dará inicio a los respectivos procesos disciplinarios, los cuales “se hacen de manera individual, según el nivel de participación de los pilotos. Pueden ir desde una sanción hasta la desvinculación del cargo”.

Habrá un proceso para garantizar que el reintegro de cada piloto se haga bajo estándares de rigor operacional de la compañía FACEBOOK

TWITTER

Sobre este particular, el capitán Hernández indicó que, si bien vuelven a sus labores con buen ánimo, seguros de haber “reivindicado el derecho a la huelga por la defensa de los trabajadores, vendrán acciones jurídicas si Avianca pone en práctica las amenazas de despidos”.



Pero Juan Manuel Guerrero, de la firma de abogados Guerrero Asociados, estima que Avianca tiene la potestad de iniciar despidos si se declara la ilegalidad de la huelga y “la Defensoría no tendría competencia para intervenir en las decisiones disciplinarias de la compañía”.



Es por ello que para Jaramillo, una de las preocupaciones inmediatas está por el lado del clima de trabajo que viene. “700 pilotos no es poco en la fuerza laboral de la compañía. Por esto, como se trata de un tema de seguridad aérea, conviene que haya mesura para que el clima laboral sea apropiado a la responsabilidad de transportar 200 personas en cada vuelo”.



Para Alejandro Pedraza, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, a la que pertenece Acdac, “la decisión de los pilotos fue responsable”, pero enfatiza en que “no hay explicación al hecho de que el sindicato tenga 67 años y solo hasta ahora se habla de que el transporte aéreo es esencial. Se dilató el acuerdo y las tarifas de pasajes subieron hasta a 3 millones de pesos”.

La reunión que dejó listos para volar a pilotos de Acdac

Desde las cuatro de la tarde, hasta las 10 de la noche del jueves, los pilotos de Avianca en huelga discutieron las distintas posiciones sobre el destino de su protesta, siempre en contacto telefónico con el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret.



La razón de que el funcionario estuviera en permanente comunicación con los trabajadores es que desde el pasado 26 de octubre, el sindicato había acudido a la Defensoría del Pueblo para solicitar una mediación con Avianca.



Al final, la decisión tomada no fue, para nada, fácil, dijo una fuente presente en dicha reunión, por las fisuras que ya se comenzaban a dar dentro del sindicato de pilotos en torno a mantener o no la huelga.

Carlos Alfonso Negret Mosquera, defensor del Pueblo, quien sirvió de mediador para el levantamiento del paro de pilotos. Foto: Abel Cárdenas / ELTIEMPO

Cerca del 20 por ciento de los aviadores, principalmente los más veteranos, algunos de los cuales estuvieron en la huelga de hace 25 años, mantenía la posición de seguir hasta el final y esperar a la conclusión de los 60 días que da la ley laboral.



Pero el otro 80 por ciento afirmaba que si bien era comprensible su posición, había grandes posibilidades de que el respaldo del Defensor no se tuviera si se tomaba la decisión de irse hasta el plazo máximo del cese de actividades.



También se debatió sobre la protección de las garantías laborales de los aviadores al retornar a su trabajo, pues surgieron dudas acerca de si la Defensoría del Pueblo tiene las facultades legales para vigilar que eso se cumpla.



Tras el intenso debate y las consultas jurídicas, hacia las 10 de la noche, luego de votar y ratificar la decisión de acoger, con condiciones, la propuesta hecha por Negret, el presidente de Acdac, Jaime Hernández, salió hacia la oficina del Defensor a notificarle que la asamblea había acogido la idea y que había votado por levantar la huelga, con algunos ajustes.



Uno de los cambios fue el tiempo para regresar. Negret proponía que fuera en 48 horas, pero el sindicato explicó que se necesitaban 72, para realizar las actualizaciones y protocolos establecidos en los reglamentos aeronáuticos. Pasadas las 11 de la noche, las partes firmaron el documento.

Normalización, aún sin definir

Tras el anuncio de los aviadores de que regresan a sus labores, la normalización de actividades para los usuarios de Avianca aún no se ha definido.



La aerolínea dijo en un comunicado que contempla comenzar a programar los vuelos a medida que se vayan presentando los pilotos y continuará con los procesos de selección de aviadores.



Además señaló que cada afiliado a la Acdac adelantará un proceso para garantizar que el reintegro se haga bajo los estándares de rigor operacional de la compañía y de la convención colectiva.



“El plan de recuperación operacional se realizará en forma paulatina”, agregó la compañía. Por el paro, el mayor número de vuelos programados para hoy –tanto nacionales como internacionales– aparecen en la página de internet como cancelados por causa de la Acdac.

REDACCIÓN ECONOMÍA

EL TIEMPO