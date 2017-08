Cese en Fabricato apura decreto para fijar precio a telas importadas

Las alarmas en el sector textil y confecciones saltaron el fin de semana cuando la compañía Fabricato anunció que suspenderá la producción industrial por el no cumplimiento de su presupuesto de ventas del segundo trimestre.



La decisión fue notificada a los 2.419 empleados mediante una circular interna en la que se les indicó que la suspensión se extenderá por 15 días, a partir del próximo 26 de agosto.

El anuncio habría apurado el lunes una reunión en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para acordar la expedición de un decreto de control aduanero destinado a los productos de la cadena textil, pues solo rige para confecciones.



No obstante, su redacción estaba prevista desde una cita en Colombiamoda entre la Mincomercio, María Claudia Lacouture, los representantes de los sectores textil y de confecciones, la Dian y la Policía Fiscal Aduanera (Polfa), a finales de julio.



En la reunión del lunes se definió que, en un decreto que se trabajará junto con la Dian, se establecerá un umbral de precios para la importación de textiles con el propósito de que los que ingresen por debajo de él sean sometidos al control de las autoridades aduaneras.



Entre tanto, para el sector de las confecciones, se trabaja en complementar los controles aduaneros, introduciendo una variable adicional de peso por prenda.



Aunque el anuncio de Fabricato repartió opiniones de empresarios y gremios sobre si existe o no una crisis en el sector, entre las causas de sus problemas está la caída que ha tenido buena parte de la industria manufacturera, y a la que el sector de tejeduría y acabados textiles no ha escapado.

De acuerdo con el Dane, en el último año (a junio) la producción industrial del negocio de hilaturas y acabados de productos textiles bajó el 6,6 por ciento y las ventas, el 6,5 por ciento. Entre tanto, la producción del sector de confecciones descendió el 5,6 por ciento y sus ventas, el 7,3 por ciento.



El presidente de Enka de Colombia, empresa que fabrica los filamentos de poliéster y nylon para los productores de textiles, Álvaro Hincapié Vélez, dijo que la demanda a nivel interno es muy débil. Según el directivo, al país entran importaciones de insumos textiles a precios sospechosamente bajos, que no cubren ni los costos de las materias primas y de transformación.



Aunque la línea de filamentos de la compañía solamente representa el 27 por ciento de sus ingresos, que en gran parte son exportaciones, el directivo pidió al Gobierno que aplique los precios de referencia, que consisten en investigar las importaciones sospechosas e imponer valores mínimos si no se logran comprobar los costos de las compras.



Por su lado, el director de Inexmoda, Carlos Eduardo Botero, consideró normal que las empresas paralicen sus máquinas con el fin de equilibrar los inventarios.



“No podemos hacer pánico económico; es una decisión gerencial, muy común, que busca equilibrar el ritmo de ventas con los inventarios”, explicó el directivo. Agregó, además, que la estrategia comercial de la textilera paisa apunta a focalizarse los días del cese en el área comercial, en la atención de pedidos y en el cumplimento de pagos de las responsabilidades con proveedores y empleados.



“Los vemos como un tema coyuntural y gerencial, y consideramos que este semestre será mejor que el primero”, aseguró Botero. Sin embargo, no demerita que haya en el sector textil y confecciones niveles de contrabando, dumping y precios bajos. El directivo agregó que la estructura de costos de las textileras es distinta y afecta de manera diferente a cada una de ellas. “Ya estamos empezando a ver más confianza del consumidor este semestre, aunque no va a ser tan bueno, será mejor que el del 2016”, previó Botero.



María Claudia Lacouture también consideró preventiva la medida de Fabricato, y así lo hizo saber al Gobierno. “Ellos han anunciado con anticipación, no es una medida de último momento, se venía desarrollando y la empresa lo tenía dentro de las estrategias. No podemos aprovechar una acción de una empresa que ha sido preventiva para hacer politiquería. No se puede permitir desinformación”, dijo la funcionaria.

La fe de Andeco

El gerente de la firma Andina de Confecciones (Andeco), Carlos Andrés Cadavid, también percibe un alto contrabando de ropa y telas desde los países asiáticos.



“Sin embargo, pesar de las dificultades, no podemos perder la fe ni la esperanza en el país, pues el proceso de paz está generando un nuevo clima de sosiego y tranquilidad que se traducirá en la reactivación del comercio y la industria”, celebró.



En su opinión. Colombia es un país con décadas de experiencia en la confección de prendas de vestir de calidad, que le permite superar la coyuntura. “El problema de los productos chinos es que no tienen control de calidad y de precios”, sostuvo el directivo.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS