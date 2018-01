Supersociedades le pone freno a actividades ilegales de 7 captadoras

Tras comprobar la captación ilegal de recursos del público bajo el esquema de libranzas que practicaba Élite Internacional, la Superintendencia de Sociedades impartió orden de intervención a siete entidades que operaban en el mercado colombiano.

Según la investigación adelantada por el ente de vigilancia y control del mercado, algunos de los socios de estas firmas buscaron liquidarlas, por lo que se le solicitó a la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) suspender los efectos de la rendición final de cuentas en esos trámites, con el fin de reabrir los expedientes.



Las compañías sobre las cuales recae esa decisión son New Gaia Investments, Afecafe, Think Cool, Serodri, R&R Consultores Financieros –todas, en liquidación– Celconsultores y Fundación Samadhi.



Fuentes oficiales indicaron que algunas de estas sociedades le cobraron sumas de dinero a Élite por servicios de consultoría sobre los que no se encontraron soportes y, por el contrario, se evidenciaron pagos de Celconsultores que Élite cobraba para repartir entre sus socios José Alejandro Navas, Francisco Odriozola y Marino Salgado, reza el expediente.



“Con esta actuación, la Superintendencia de Sociedades avanza en el proceso de identificación de los responsables por captación ilícita con pagarés libranza, a fin de recuperar más recursos para reparar a los afectados”, dijo Francisco Reyes, superintendente de Sociedades.



En los primeros días de enero, la Súper ya había ordenado intervenir y liquidar los bienes, así como congelar las cuentas bancarias de cuatro directivos de la firma Estraval involucrados en captación ilegal, dentro del llamado proceso de las libranzas: Ángela Marina Daza Saavedra, gerente comercial; José Iván Castiblanco Fúquene, miembro de comités; Pedro Harold Carvajal González, quien no solo sería empleado sino controlador de cooperativas que compraron y vendieron libranzas, y Alexánder Mondragón Vásquez, hermano de César Mondragón, quien a su vez habría sido el cerebro de la defraudación junto con Juan Carlos Bastidas.



Reyes Villamizar reiteró que se correrá traslado de estos hechos a la Fiscalía General de la Nación.



