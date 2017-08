Por coyuntura económica, Fabricato frena producción industrial 15 días

La difícil situación por la que atraviesa la economía comienza a pasar la factura a las empresas del país y su primer destinatario es Fabricato, cuyas directivas tomaron la decisión de suspender por 15 días su producción industrial.

En una comunicación interna, fechada el pasado jueves 10 de agosto, las directivas de Fabricato le comunicaron a sus empleados la orden de suspensión de su producción industrial a partir de la 10 de la noche del sábado 26 de agosto hasta igual hora del 10 de septiembre del 2017.



Dicha suspensión de actividades sólo cobija la producción industrial de la compañía, por lo que las demás áreas de la misma continuarán operando con normalidad.



"La suspensión de las actividades de producción es el resultado de las condiciones negativas de la economía del país, del debilitamiento de los aranceles de importación, de la masiva importación de prendas y telas, así mismo del contrabando de productos textiles, circunstancias que han afectado de manera sistemática nuestras ventas", dice la comunicación que la compañía les dirigió a sus colaboradores.



Agrega que esa situación ha conllevado, además, un incremento en los inventarios de producto terminado, haciendo que la producción industrial resulte negativa durante los primeros seis meses del año afectando los resultados de la empresa y el flujo de caja.



La noticia se produce justo cuando, el presidente Juan Manuel Santos, durante la clausura de la Asamblea Anual de la Andi ayer en Cartagena, anunció nuevos estímulos para reactivar la economía del país:, entre estos, suprimir el arancel a los bienes de capital y las materias primas para la industria y que el cálculo de la tasa de usura sea mensual y no trimestral como opera hoy para acelerar la transmisión del recorte de la tasa de interés del Banco de la República en el costo del crédito para las personas y empresas.



EL TIEMPO quiso conocer más detalles sobe la decisión que tomaron las directivas de Fabricato y los efectos que tendrá en los resultados de la compañía, pero fuentes de la misma indicaron que su presidente, Carlos Alberto de Jesús, hará pronunciamientos a la prensa a partir del próximo lunes.



Pese al impacto de esta decisión, sus directivas dejaron claro en su mensaje a los empleados que esto no afectará en nada la situación económica de sus colaboradores, quienes recibirán sus pagos normales correspondientes a esos 15 días en los que su producción esté paralizada "bajo el concepto de licencia remunerada".



"El cese de actividades no es un premio, ni un periodo de descanso normal, sino las consecuencias de las circunstancias negativas de la economía que obligan a tomar medidas drásticas para mantener a la compañía en marcha", advierten las directivas en su comunicación.



Advierte, además, que esa licencia remunerada no cobija a los grupos de personas que desempeñen oficios que deban atender necesidades e instrucciones puntuales , algo que se definirá en los próximos días.



Al cierre del primer trmestre del año Fabricato acumuló una pérdida de 10.266 millones de pesos.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS