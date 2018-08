Se gesta acuerdo nacional de Duque con los empresarios

Tras dos días de encuentros, con una nutrida participación de casi 2.000 empresarios, concluyó la 74.ª Asamblea de la Andi, la primera que cierra el nuevo presidente de la República, Iván Duque, quien aprovechó para presentar nuevos detalles de lo que será la política industrial en los próximos cuatro años.Duque dio de nuevo los lineamientos de lo que aplicará para “corregir los errores del pasado, para construir el futuro que Colombia se merece”.

El mandatario comparó al país con España, por similitudes con el número de población o la misma población ocupada (22 millones de personas). Pero a diferencia del país ibérico, en donde 20 millones de personas están declarando renta, en nuestro país solo hay 2,3 millones. Mientras que en España 20 millones de ciudadanos aportan a la seguridad social, en Colombia solo lo hacen 8 millones. Esto está ligado al bajo ingreso por habitante (7.000 dólares contra 20.000 dólares). “Llegar a tener ese ingreso per cápita nos tomaría 123 años creciendo al 1 por ciento o 20 años creciendo al 7 por ciento. Ahí tenemos que fijarnos una meta. En los próximos años tenemos que llegar a esos niveles per cápita, para lo cual hay que formalizar el empleo”.



Con el propósito de sembrar los nuevos industriales del país, Duque expresó que habrá una “exención del impuesto de renta de las empresas de tecnología. Ese incentivo debe ir de la mano con la generación de un mínimo de empleos”.



El mandatario les mostró un panorama a los empresarios en el que se promuevan las acciones para que haya “más productos llegando a nuevos mercados, mejoramiento del acceso a financiamiento en términos de plazos y tasas de interés, para lograr rápidamente el crecimiento económico superior al 4 por ciento del PIB”.



Destacó la informalidad como una de las mayores amenazas de las finanzas públicas, por lo cual se refirió al sector rural, al que calificó como el reto más grande, teniendo en cuenta que en estas zonas el 80 por ciento de los ciudadanos están en el régimen subsidiado de salud. “Las brechas sociales en el campo son enormes: el promedio de escolaridad son 5,4 años, frente a 9,6 años en zonas urbanas”.



Ante los empresarios ratificó que, si bien en los últimos 25 años se han hecho 14 reformas tributarias, en esta ocasión habrá otra más, pero esta vez para cambiar lo que no estaba bien: “El Estado ha visto al empresario como una vaca lechera a la que ordeña para gastar más, y no como el socio que debe ser”.



Explicó que “las que formalizan son las empresas y están asfixiadas con impuestos, no tienen la capacidad de contratar y a veces se ven obligadas a despedir”, por lo que ratificó su decisión de enfocar la transformación del Estatuto Tributario para bajarle la carga al empresariado.

Andi plantea cinco acciones

Entre los empresarios la receptividad de las propuestas gubernamentales es innegable, y lo mostraron con el recibimiento al mandatario (venias y largos aplausos). Según el presidente del gremio, Bruce Mac Master, “se trató de una oportunidad única para hablar de primera mano con todo el alto gobierno. Tuvimos presencia de 15 ministros, más el presidente, la vicepresidenta y la directora del DNP”.



“Entendemos al Estado como facilitador de las condiciones para la productividad y la competitividad”, dijo el dirigente gremial, al tiempo que invitó al presidente a establecer el acuerdo ‘todos somos empresa’.



“Tenemos un país lleno de retos y desafíos”, dijo Mac Master, tras ratificar el voto de confianza del empresariado al nuevo gobierno.



Las cinco acciones propuestas por la Andi al presidente incluyen “construcción de una estructura competitiva que permita llegar a mercados internacionales, garantía de estabilidad jurídica, aplicación de una agenda de formalización laboral y empresarial, una gerencia de administración pública para reducir el gasto y la construcción de una agenda de emprendimiento”.



“No podemos resignarnos a un mediocre crecimiento del 2 por ciento. Hay que jugársela por la industria y la agroindustria”.



Entre las conclusiones del evento, destacó también “el espacio para presentar una radiografía detallada de todos los sectores de la economía y la definición de muchos planes de trabajo y mesas de compromisos sectoriales”.



Mac Master indicó que los empresarios vieron en el Gobierno “una gran disposición de trabajo conjunto”. Destacó que los asiste el optimismo “con el convencimiento de que el futuro es responsabilidad de todos, públicos y privados. No podemos dejar al Gobierno solo en una tarea que es de todos”, manifestó.



Agregó que los empresarios están convencidos de que “lo social y lo económico van de la mano. No saca nada un país que solo se concentre en uno de estos dos temas. Insistimos en nuestra propuesta de suscribir un pacto nacional. Cuente con el compromiso de los empresarios”.

Medidas para encarar guerra comercial

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, señaló la intención del Gobierno de tomar medidas prontas para blindar a los exportadores de los efectos de la guerra comercial desatada tras las decisiones adoptadas por Estados Unidos. Así lo anunció al hablar en la Asamblea de la Andi.



Desde marzo, el gobierno de Donald Trump puso en vigor unos aranceles al acero y el aluminio y, hasta el momento, no hay respuesta a las peticiones de Colombia para ser excluida.



La discusión de estas medidas frente a los efectos de la guerra comercial de Estados Unidos y China, que involucra también, de manera especial, a Turquía y la Unión Europea, se dará en el marco de la instalación de la Mesa Permanente de Facilitación del Comercio, este martes.



En dicha mesa participarán las instancias del Gobierno relacionadas con el comercio exterior junto con representantes del sector privado.



Así mismo, el ministro anunció su compromiso 10/100, es decir, cumplir 10 tareas en los primeros 100 días.



Las tareas que emprende el ministro de Comercio en el arranque de su gestión son:



1. Presencia y trabajo articulado entre la nación y el territorio.



2. Simplificación de trámites.



3. Campaña de aprovechamiento de los TLC y facilitación del comercio.



4. Promoción de la imagen-país para beneficiar pymes y fomentar inversión con ProColombia.



5. Desarrollar un modelo de corto plazo para el aumento de la productividad.



6. Fomentar el emprendimiento con enfoque diferencial (mujeres y escalas).



7. Construir un modelo de zonas económicas especiales que atraigan inversión y bienestar para las regiones de Colombia.



8. Ejecutar un plan de acción en turismo con estrategias de formalidad, simplificación de trámites e innovación turística.



9. Mejorar el impacto de la inversión y la infraestructura turística.



10. El sector de comercio, industria y turismo tendrá lineamientos claros de austeridad, eficiencia y transparencia sectorial.



Los empresarios se mostraron dispuestos a poner lo suyo. Harold Eder, del grupo Manuelita, indicó que su estrategia de diversificación les ha producido resultados.



“En primer lugar busca crear mayor valor agregado en la caña de azúcar. Otro camino es ir a otros cultivos transmitiendo la experiencia, por ejemplo, nuestro movimiento del cultivo de la caña a la palma”, y puso sobre el tapete la experiencia de Perú, que “se ha vuelto una potencia exportadora con pocos elementos”.



