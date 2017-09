BBVA y Scotiabank negocian filial en Chile

El BBVA confirmó, a través de un relevante comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la existencia de negociaciones con The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) para la compra de la totalidad del capital social del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile (BBVA Chile).



La nota subraya que la entidad canadiense ha mostrado, “de manera no vinculante”, su interés en adquirir la filial chilena del banco español.

“Scotiabank ha solicitado revisar documentación e información no pública de BBVA Chile y entrevistarse con los gestores de esta entidad para poder analizar la operación, lo que ha sido autorizado por el directorio de BBVA Chile, tras la firma de un acuerdo de confidencialidad”, explicó la entidad.



El escrito precisa que no se puede determinar de momento si las negociaciones terminará con un acuerdo, ni los términos o condiciones de este si se alcanzara.



El BBVA hizo la revelación tras la publicación en la prensa del negocio en marcha.



El diario ‘La Tercera’ de Chile explica que la operación forma parte de los trabajos de BBVA para abandonar Chile, con la asesoría de Citibank Nueva York. Esta filial ocupa el séptimo lugar en el mercado local, con una cuota de mercado del 6,19 por ciento, y su capitalización es de unos 1.184 millones de euros.



Según el informe financiero de BBVA del primer semestre, el valor neto contable en libros de la filial asciende a 796 millones de euros, con activos por 18.425 millones de euros. La utilidad obtenida en los primeros seis meses de 2017 fue de 74 millones de euros.



Las acciones de BBVA Chile cerraron la sesión del martes pasado con una revalorización del 2,38 por ciento, mientras que BBVA se revalorizaba en torno a un 1,5 por ciento sobre las 11.00 horas del miércoles.



De darse la venta de BBVA Chile, la entidad vasca no abandonaría el país, puesto que cuenta con Forum Servicios Financieros, sociedad líder en financiación automotriz en el país.



