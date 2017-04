Samsung Electronics bate récords de ganancias en el primer trimestre

La compañía surcoreana Samsung Electronics logró un beneficio neto récord de 7,68 billones de wones (cerca de unos 6.217 millones de euros) durante el primer trimestre del 2017, es decir, un 46,29 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, gracias a sus ventas de chips y pantallas, que han compensado la caída de su división de móviles, lastrada por la retirada y el cese de la fabricación de su phablet Galaxy Note 7.

El fabricante electrónico aumentó su beneficio de explotación en un 42,6 por ciento, hasta llegar a los 10,6 billones de wones (unos 8.581 millones de euros), y su ganancia operativa en un 48,27 por ciento, hasta los 9,89 billones de wones (aproximadamente 8.015 millones de euros), durante el lapso en que su presidente fue detenido por el caso Rasputina, en Corea del Sur, por su presunta implicación en una trama de corrupción que desencadenó, entre otras cosas, la destitución de la presidenta surcoreana, Park Geun-hye.



La facturación creció un 1,5 por ciento, hasta los 50,55 billones de wones (aproximadamente 40.927 millones de euros), gracias también al tirón de sus ventas de semiconductores y pantallas.



El sector de almacenamiento de memoria mostró un crecimiento significativo tanto a nivel interanual (+53 por ciento) como con respecto al trimestre anterior (+4 por ciento), gracias a la alta demanda de sus memorias de estado sólido (SSD) y al buen nivel medio de precios, dijo la empresa con sede en Suwon en un comunicado.



Sus chips para móviles de alta gama de otros fabricantes, lideraron el crecimiento de las ventas de semiconductores, con un 40 por ciento interanual más.



En la rama de pantallas, la facturación creció un 21 por ciento, con un fuerte incremento de sus paneles de cristal líquido (LCD) de gran formato mostraron, al tiempo que las ventas de sus productos de diodos orgánicos emisores de luz (OLED) también aumentaron ante la buena acogida de sus nuevas pantallas flexibles en esta gama.



No obstante, la empresa admitió que la facturación de su rama de telefonía móvil cayó un 17 por ciento interanual, como resultado de una menor venta de sus ‘smartphones’ de alta gama, tras el fiasco del Galaxy Note 7.



Para la totalidad del ejercicio 2017, la empresa prevé un crecimiento de la demanda de dispositivos de memoria y aumentar su oferta de pantallas OLED flexibles.



En telefonía pronostica que se mantendrá la demanda para productos de gama media y prevé incrementar la provisión de unidades de su Galaxy S8 y presentar su nuevo ‘phablet’ en la segunda mitad del año, en la que espera un endurecimiento de la competencia por la gran cantidad de lanzamientos previstos de otros fabricantes.

Galaxy S8

Precisamente, el viernes anterior salió a la venta en España el Galaxy S8, con pantalla de 5,8 pulgadas, y el S (y su versión plus, de 6,2 pulgadas), a un precio de 809 y 909 euros, respectivamente.



La marca asegura que ha batido el récord de prerreservas por lo que espera que sea su terminal más exitoso.



No obstante, los compradores no podrán contar por ahora con dos de la de las novedades anunciadas para el nuevo terminal, pero que no se van a comercializar hasta el verano.



De un lado, el soporte DeX (una peana (‘dock’) o base para colocarlo) en la que se inserta el móvil y, gracias a un monitor externo, se convierte automáticamente en un ordenador, con un sistema de ventanas muy similar al de Windows, que permite maximizar y minimizar tareas, y acceder de forma más cómoda a las aplicaciones y archivos.



Lo otro que queda pendiente tiene que ver con que el asistente de voz Bixby esté en castellano.



RAMÓN MUÑOZ

