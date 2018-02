Salarios en Google son programados por un algoritmo

El gigante tecnológico Google aplica una política de retribución de sus empleados que tiende a no discriminar entre hombres y mujeres con un fórmula aparentemente neutra que evita la brecha salarial. “Los salarios los programa un algoritmo donde el sexo de las personas no forma parte de los datos”, ha afirmado este miércoles la directora general de Google para España y Portugal, Fuencisla Clemares. Para determinar los sueldos de los empleados, el algoritmo tiene en cuenta exclusivamente aspectos laborales, como el puesto que ocupa el trabajador, su nivel profesional y el logro de objetivos.

Pese a todo, la compañía dispone de grupos de personas que se encargan de analizar si se está produciendo o no una diferencia salarial entre hombres y mujeres. “La realidad es que nosotros en los análisis que hemos hecho no nos ha surgido esa diferencia, pero si surgiera habría que profundizar y entender qué está pasando”, ha dicho Clemares y ha remarcado que en Google, todo proceso de selección de personal tiene que contar con una mujer y también debe existir paridad entre los candidatos. “Y si no encuentras mujeres, las buscas. Y cuando buscas, terminas encontrando”.

A la hora de abordar la promoción de los empleados se revisan las ratios para comprobar si son equitativos, ha remarcado durante su participación este miércoles en el Foro de la Nueva Comunicación, donde ha sido presentado por el director del diario Cinco Días, Ricardo de Querol.



Según las cuentas del 2016 de Google Spain, presentadas en el Registro Mercantil, los trabajadores de la filial española del gigante tecnológico estadounidense ganan una media de 145.508 euros brutos al año.

Inteligencia artificial

Ante los retos que plantea la transformación digital, la responsable de Google en España ha señalado que la próxima revolución tecnológica estará marcada por la inteligencia artificial, un fenómeno que “permitirá la aceleración de la innovación”. Clemares ha puesto como ejemplo el uso de algoritmos de machine learning en el servicio de traducción de Google (Google Translate) y ha asegurado que en los últimos ocho meses ha mejorado más que en los últimos ocho años.



Ante los grandes cambios que se avecinan, ha pronosticado que en el mundo de la comunicación se verá afectado especialmente por la interactividad a través de la voz y la manera de programar los ordenadores. En este nuevo ecosistema, será clave la experiencia con el usuario, lo que exigirá conocer mejor las audiencias y crear organizaciones más ágiles.



En el del comercio electrónico, Clemares ha desvelado que la compañía está ofreciendo su “fuerza tecnológica” a empresas como El Corte Inglés, MediaMarkt y Carrefour para competir con los gigantes mundiales del sector, como Amazon o Alibaba. “Podemos ayudar a todo el ecosistema para que juntos sean un gran rival”, ha dicho, al tiempo que ha reconocido que el comercio online en España se mueve todavía en cifras muy modestas.



ROSARIO G. GÓMEZ

