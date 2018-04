'Me encanta oír las historias de mi padre, una especie de historiador'

La gente, por lo general, siempre pasa por alto que los altos ejecutivos y hombres de negocios, también son personas de carne y hueso, con familias, propósitos y sueños personales. Antonio Celia Martínez-Aparicio, el hombre que está apunto de retirarse de una de las empresas más importantes del sector energético latinoamericano (Promigás) no es la excepción a esa norma. Él, por encima de cualquier circunstancia, se declara un hombre de familia.

"... tengo cuatro hijos (Toni, Pedro, María Paula y Juan Felipe) a los que quiero con toda mi alma, son una inmensa compañía... han sido y serán mi razón de ser", dice este empresario amante de la lectura, el saber y el conocimiento. Pero no es lo único que lo describe como persona apasionada por su familia.



Sus padres, son esa otra parte de fundamental de su vida. "Me gusta contar y escuchar historias, compartir con mis hijos, me divierto con su compañía y la de mis padres… Me encanta escucharle historias a mi padre quien se ha vuelto como una especie de historiador de la ciudad (Barranquilla), esto me produce mucha satisfacción", le dijo a EL TIEMPO desde Londres este declarado amante del Junior, su equipo de fútbol.



Antonio Celia es, además, un creyente de la educación como factor de equidad, movilidad e inclusión social. "Soy liberal de ideas y quiero contribuir en lo que esté a mi alcance para que todos vivamos mejor. Soy respetuoso de los demás; tengo claro que nuestros adversarios no son nuestros enemigos y en Colombia sí que nos hace falta entender esa noción de convivir siendo distintos", sostiene



El empresario se encuentra hoy en la Universidad de Oxford (Inglaterra) donde dictará una conferencia, como principal orador, en el seminario sobre historia empresarial de América Latina, invitado por el Centro Latinoamericano de Estudios de dicha institución.



"Estoy en eso y vuelvo al país, luego continúo para Harvard (la universidad) a dictar una conferencia en un panel sobre educación que se organiza allí, y luego me quedaré unos días de vacaciones", explica., el dirigente, quien se muestra muy agradecido con los medios de comunicación del país que, en su opinión, han sido muy generosos con él y las iniciativas que ha emprendido Promigás.



"Tengo una vocación de periodista, que algún día ejerceré, aspiro algún día ser colega de muchos de ustedes y esto viene por herencia de mi abuelo y sus hermanos, quienes tuvieron un periódico en Barranquilla llamado 'La Prensa', que funcionó hasta 1961", puntualizó.



REDACCIÓN: CARLOS ARTURO GARCÍA M.

En Twitter: CarlosGarcíaM66