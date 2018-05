Reintegro de piloto, nuevo capítulo entre Avianca y Acdac

El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá le ordenó a Avianca reintegrar, en un plazo no mayor de 48 horas, al capitán Jorge Mario Medina Cadena, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), quien, tras la huelga y el proceso disciplinario, fue despedido el pasado 5 de abril.

En un fallo de 32 hojas, el juez Guillermo Poveda dejó sin efectos las decisiones tomadas en las audiencias que hizo la empresa el 26 de febrero y el 4 de abril, al tutelar los derechos de Medina al debido proceso, al trabajo y al mínimo vital, ordenándole a Avianca pagarle las acreencias laborales que no percibió durante su desvinculación.



Entre las razones del juez se destaca que mientras Avianca anunció que si se levantaba la huelga habría represalias, y con ello llevó a que los pilotos consideran la opción de levantar el cese, la aerolínea, antes de empezar los procesos disciplinarios, confirmó que sí despediría trabajadores, haciendo público un “prejuzgamiento de represalias por los medios de comunicación”.

Y más adelante, el fallo cuestiona que mientras que Avianca les pidió con insistencia a los pilotos acoger la decisión que tomara el Tribunal de Arbitramento que convocó el Ministerio del Trabajo, apenas este le fue desfavorable parcialmente, “se apartó de él, no lo cumple y propuso su nulidad”.



“Evidencia que la compañía, de quien el Código de Comercio presume su buena fe exenta de culpa, actuó fue con malicia, sin esa buena fe”, agrega.

Regaño al Mintrabajo

En la parte motiva, el juez cuestionó que, una vez declarada la ilegalidad de la huelga, el Ministerio del Trabajo no intervino de forma inmediata en el trámite de Avianca para definir el despido de quienes participaron en la huelga.



“Pese a que la compañía manifiesta haber citado al Ministerio del Trabajo y a la Defensoría del pueblo (...), lo cierto es que no existe prueba siquiera sumaria de concurrencia del Ministerio al proceso disciplinario adelantado en contra del tutelante”, asegura otro aparte del fallo.



Entre tanto, y no obstante la decisión, Acdac cuestionó que solo una tutela haya sido fallada a favor, pues se han presentado más de 20 acciones por pilotos despedidos, de las cuales tres han sido consideradas improcedentes y una fue negada, aunque los argumentos y los derechos tutelados son los mismos de la tutela otorgada.



Y, tras conocer el fallo, Avianca señaló que presentará la correspondiente impugnación de la decisión judicial citada ante la instancia superior correspondiente, pues señaló que el retiro de Medina se fundamentó en su participación en un cese declarado ilegal por la Corte Suprema de Justicia, e insistió en que en los procesos disciplinarios ha respetado los derechos de los líderes y participantes en la huelga.



