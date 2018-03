El gigante chino que llega al país de la mano de Old Mutual

Hasta este viernes, los colombianos, y quizás millones de latinoamericanos, no tenían mayor noción de qué era Cmig International, hasta cuando esa multinacional asiática anunció la compra de todos los negocios que la sudafricana Old Mutual tiene en Colombia, México y Uruguay.

Sin embargo, en el mundo de los negocios China Minsheng Investment Group, principal accionista de Cmig International, es un gigante con negocios en sectores tan diversos como los de energía, salud, inmobiliario, aviación, tecnología, financiero y leasing. A través de esos negocios maneja activos por 40.000 millones de dólares, unos 114 billones de pesos, es decir, cerca de la mitad del presupuesto que tiene la Nación para el 2018.



Es, precisamente, su brazo financiero, Cmig International, el que acaba de anunciar su llegada a Latinoamérica, al negocio de las pensiones privadas, los seguros y la administración de activos en Colombia, Uruguay y México.

Desde Singapur, y con un capital registrado de 2.200 millones de dólares, esta compañía financiera ha extendido sus brazos a varios países del mundo con la adquisición de otras empresas.



Su más reciente compra, en la que invirtió 2.600 millones de dólares, fue la de Sirius International Insurance Group, una de las principales firmas de seguros y reaseguros, fundada hace 72 años en Suecia, y con clientes en más de 140 países.

Activos multimillonarios

La compra que acaba de hacer este gigante chino de las filiales de Old Mutual en América Latina, le agrega 15.300 millones de dólares a los activos financieros que maneja en la actualidad en el mundo.



Sin embargo, ese manejo tendrá que hacerlo bajo la marca Skandia, que luego de seis años en los anaqueles del grupo sudafricano, cobra nueva vida.



Santiago García, presidente de Old Mutual Colombia, dice que Skandia es una marca muy querida por los clientes, y uno de los activos que tiene la compañía.



“La marca Skandia –explica García– representa nuestro modelo de negocio enfocado en un servicio de calidad a los clientes, lo cual fue valorado por los nuevos accionistas quienes decidieron regresarla al mercado”.



“Cuando Old Mutual adquirió la compañía en el 2006, compró también la marca. Cmig International la adquiere de nuevo y la valora de cara a su negocio en Latinoamérica”, explica el directivo.



Agrega que hoy son una compañía fortalecida por un importante jugador que se prepara para seguir creciendo como líder en servicios financieros en América Latina.



