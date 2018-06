¿Es posible despedir a alguien cuando está en vacaciones?

Está disfrutando de sus vacaciones laborales, un descanso remunerado por la empresa para la que trabaja y, de repente, recibe una notificación de que fue despedido. ¿Esto es legal?



EL TIEMPO contactó a dos expertos en derecho laboral para analizar los posibles escenarios de un trabajador que se enfrenta a esta situación. A propósito de la decisión de Avianca de despedir a uno de sus empleados, Luis Gómez, que está vacacionando en Rusia, luego de que se hiciera viral un video en el que aparece junto a otros colombianos tomando licor que ingresaron escondido en unos falsos binoculares, burlando así las reglas de los estadios rusos.

La experta en derecho laboral de la Universidad Libre, Ana Rocío Niño, asegura que las empresas tienen la libertad de despedir a sus empleados recurriendo a dos tipos de opciones, una puede ser la vía de la 'justa causa' o por el contrario la de 'sin justa causa'.



En cualquiera de los casos, la empresa tiene que notificarlo del despido. Y sí hay una causa laboral debe adicionalmente ser llamado a presentar su respectivos descargos. Y así, luego dar por finalizada la relación laboral.



Por otro lado, si es un despido 'sin justa causa', entonces usted tendrá derecho a una indemnización que variará según su tipo de contrato.



Así mismo, el abogado laboral de la Universidad Externado, Jorge Manrique, dice que es necesario que ante un despido se analice, además de las causales, sí es una razón expresada en el código de conducta de la empresa. Esto podría validar una razón que no esté estrechamente ligada a sus funciones laborales.

Avianca, al comunicar la decisión de despedir a su empleado, señaló que la empresa "rechaza todo tipo de actuaciones que vayan en contra vía de nuestros principios y valores como compañía", y que el comportamiento de Gómez (aunque no mencionó su identidad en el comunicado) "violó la ley y normatividad vigente en el marco del evento mundialista".



Lo que para Niño indica una causal que no está directamente relacionada con un hecho laboral y en cambio sí a un hecho socialmente reprochable. La abogada explica que los despidos con justa causa deben estar relacionados estrechamente con el plano laboral, ya sea dentro o por fuera de la organización, y si no es así -como parece ser en este caso- entonces cabe lugar la indemnización.



En el caso de Gómez, se desconoce el tipo de despido que recibió o si su mala conducta estaba expresada en el manual de comportamiento de Avianca. Lo cierto es que si usted dudaba de que fuera posible, hoy debe enterarse de que las empresas pueden prescindir de sus servicios incluso sí usted está de vacaciones, aunque eso no la hace exenta de cumplir con los requisitos de la debida notificación al empleado, en la que se haga explicita el tipo de despido y las razones por las que se da.



ELTIEMPO.COM