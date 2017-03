Regulación, factor clave para Promigás al mirar a Electricaribe

Al confirmar que está contemplando la posibilidad de postularse como oferente en el proceso que abrirá el Gobierno para buscarle un nuevo operador a Electricaribe, la firma Promigás subrayó que la regulación de ese mercado es un elemento clave del análisis.

Al respecto de este factor, que ya ha sido nombrado por el actual presidente de Electricaribe, Hernando Sojo y por el grupo español Gas Natural Fenosa (GNF), en diferentes reuniones con el Ejecutivo durante varios años, el presidente de Promigás, Antonio Celia señaló que “la decisión será producto de un detallado análisis financiero de Electricaribe, de las inversiones necesarias y de la regulación del sector”.



“No podemos olvidar que es un negocio regulado y las señales regulatorias son importantes”, anotó.



Actualmente la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) tiene en comentarios una nueva propuesta de remuneración para las empresas de distribución, proceso que lleva varios meses y cuyos efectos no se ajustaron a las cuentas de GNF en la última reunión con el Gobierno, antes de que se decidiera liquidar Electricaribe.



(Le puede interesar: España confía en ‘acuerdo amistoso’ con Colombia en caso Electricaribe)



Celia agregó que el análisis será muy detallado y puede ser difícil, pues la inversión para rescatar el servicio y la reputación es significativa. Además de mover el gas de la costa Atlántica y participar en firmas distribuidoras del energético, la organización está conformada por 17 empresas con experiencia en la distribución y comercialización de energía eléctrica a través de la Compañía Energética de Occidente, que alcanza 348.081 usuarios en 38 municipios del Cauca.



“Tenemos cifras parecidas en materia de usuarios, por lo cual tiene sentido darle una mirada analítica y responsable, pensando siempre en cuáles son las mejores opciones para la región Caribe”, dijo Celia.



Una fuente del sector dijo a EL TIEMPO que si la regulación cambia, no solo Promigás, sino cualquier inversionista, incluido Gas Natural Fenosa, estaría dispuesto a invertir, pues fue algo en lo que siempre le insistió al Gobierno.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS