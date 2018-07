Productividad de las empresas, afectada por la ineficiencia

Durante el 2017 se crearon 323.265 unidades productivas en Colombia, es decir, 885 por día, pero en el mismo año se cerraron 154.360 y detrás de esta dinámica que pone en paralelo el nacimiento y el fin de un proyecto empresarial está la baja productividad.

El fenómeno golpea principalmente a las pequeñas empresas que, a su vez, son las que más ven la luz en Colombia: en 2017, el 78,3 por ciento de las unidades creadas (253.243) eran pequeños negocios unipersonales, pues los emprendedores eligen empezar con bajo riesgo, pero muchas veces terminan echando sus sueños a la caneca.



Los costos de la energía por poca eficiencia en su uso, la dificultad para certificarse en calidad, las trabas que encuentran para comercializar sus productos, la alta rotación de personal y mal manejo de los procesos son los cinco renglones que identificó la estrategia Colombia Productiva (lleva menos de 1 año), uno de los componentes del Programa de Transformación Productiva, PTP, que hoy cumple 10 años y es liderado por los ministerios de Comercio y Agricultura.

Colombia Productiva, que según Felipe Torres, gerente del PTP, “está encaminada a pequeñas y medianas empresas con mínimo dos años de creadas”, halló varias realidades.



Por ejemplo, “muchos se preguntan por qué la industria no aprovecha el precio alto del dólar para exportar. Pero en realidad no exportamos porque no tenemos oferta de productos de exportación que cumplan con los requisitos que exigen los mercados globales”, advirtió Torres.Para la primera fase de Colombia Productiva se inscribieron 1.100 empresas, de las cuales fueron seleccionadas 265, pertenecientes a sectores como: industrias del movimiento (automotor, astillero, aeroespacial), soluciones para la construcción, textil y confecciones, cafés especiales, derivados de cacao, panadería, química básica e industrias 4.0 (software).

Emprendimiento, para crear Pymes

El 93 por ciento de las inscritas son pymes, lo que a su vez es un reflejo de cómo está formado el empresariado colombiano (en el total nacional 66 % de las empresas son pymes y el 27 %, micro) y las diferencias con la gran empresa (7 %), en materia de productividad son notorias.



Muestra de ello es que “se requieren dos trabajadores en una pyme para hacer lo mismo que hace uno en una gran empresa”, sostuvo el gerente de PTP.

De esa mayoría empresarial inscrita como pyme, solo el 16 exporta, mientras que en el universo más reducido al que pertenecen las grandes, entre el 80 y el 90 por ciento, tiene ventas en el exterior.

El diagnóstico registrado a través de Colombia Productiva da cuenta de que 8 de cada 10 empresas no implementan medidas de eficiencia y tienen equipos muy viejos que generan un alto consumo energético, según indicó Torres.



También 8 de cada 10 empresas mencionaron la alta rotación del personal operativo como uno de los problemas que les resta productividad.



El gerente del programa agregó que 6 de cada 10 empresas no miden el tiempo que toma su proceso de producción y la respuesta de sus clientes, es decir, “producen y no saben si el cliente está satisfecho con el producto, o si están cumpliendo con su objetivo empresarial”.



Otro talón de Aquiles en este contexto es que 6 de cada 10 compañías no tienen certificación de calidad. Sin embargo, “6 de cada 10 considera que el problema para no exportar es esa falta de certificación, lo que significa que ya se están concientizando de su necesidad”, explicó Torres, quien enfatiza en que ya no son los factores externos, como el rezago en infraestructura del país, lo que frena la competitividad empresarial.

A trabajar en mejorar procesos productivos

“En un 66 por ciento, el freno a la productividad depende de lo interno (en las empresas). El restante 33 por ciento se le puede atribuir a lo externo”, enfatiza Torres.

De esta manera, agrega “si no se empieza a trabajar en los procesos productivos de cada empresa, por más que el Gobierno logre generar un costo país eficiente, las compañías no van a poder lograr ser competitivas en otros mercados. Esa vieja debilidad es la que busca atacar el programa Colombia Productiva”.

En regiones la situación es aún más precaria

No hay ninguna duda de que las grandes empresas son más productivas. En parte, porque hacen más inversión lo que les da mayor acceso a la tecnología, los empleados trabajan en la formalidad y generan por lo tanto un mayor sentido de pertenencia.



Es así como, según los cálculos del programa Colombia Productiva, “las pymes del sector manufacturero solo generan el 15 por ciento del valor agregado del total de esta industria, mientras que las grandes generan el 82 por ciento del valor agregado”.

Esto implica que las grandes empresas generan cinco veces más valor agregado en promedio que una pyme y cerca de 28 veces más que una microempresa.



Pese al impulso que se les intenta dar en el país a otros sectores para que sean más productivos y empujen las exportaciones, el tema petrolero sigue reinando. La productividad laboral en una empresa grande de actividades relacionadas con la refinación de petróleo sobresale con un valor agregado de 1.291,4 millones por trabajador.



Contrario a lo que se podría pensar, no es en Bogotá donde se registra mayor productividad laboral en una empresa grande. El valor agregado por trabajador en millones de pesos, en la capital del país es de 47,3, mientras que en Santander es de 393,2, lo que podría estar relacionado, según Felipe Torres, gerente de PTP, con el hecho de que en ese departamento hay petroleras que son más productivas.



El rezago en las regiones no industrializadas es evidente. En departamentos como Sucre, Nariño y Quindío, el valor agregado que registra un trabajador en el componente de gran empresas es imperceptible, en parte, porque no hay compañías de gran tamaño. Es así como la productividad en Sucre, por ejemplo, solo la sostienen las microempresas 17,1 millones de valor agregado por trabajador.En departamentos como Atlántico sobresale el aporte que hacen las pequeñas y medianas (pymes), 118,3 millones de pesos por trabajador como valor agregado.

Más con lo que tienen

Aplicar la estrategia de transformación a través de Colombia Productiva no necesariamente implica realizar grandes inversiones para mejorar.



“Se trata de que las empresas produzcan más con mayor calidad y con mayor valor agregado en sus productos, pero haciendo más eficiente lo que tienen”, expresó Torres.



El beneficio debería recaer sobre el consumidor, pues, “si una empresa logra reducir sus costos de energía, tener un producto certificado con calidad, personal comprometido dentro de su empresa y estrategia comercial, el costo unitario del producto debe bajar, es lo que le hace ser más competitiva. La reducción en costos les dará para bajar precios”.



