Crecimiento de Michelin sería de dos digitos

El presidente de la Industria Colombiana de Llantas (Icollantas), subsidiaria de la multinacional europea Michelin, Luigi Cannelloni, afirma que aunque la demanda local no inició bien este año, prevén crecer en volumen, en línea con el mercado, y en facturación, por arriba de este.

¿Qué productos de innovación están vendiendo este año en Colombia?



Es crudo, pero real: la tecnología evita muertes. A través de las llantas, podemos hacer la conducción más segura y con diferencias medibles. La marca Michelin inspecciona sus productos rutinariamente, con la opinión de expertos independientes que los certifican, como la compañía alemana Tüv Süd.



Como en todo el mundo, en Colombia ya se pueden adquirir llantas que tienen espacio de frenado antes que el de otros competidores. Además de ahorrar muchos accidentes y salvar vidas, un producto seguro origina beneficios económicos y valor agregado. Y en ese sector del mercado se encuentra Michelin.



¿La anticipación del frenado es un factor diferenciador?



Totalmente, porque es desarrollo propio, comparable con los demás productos de la competencia y que cuenta con diferencias tangibles. La gente normalmente no lo percibe porque todas las marcas dicen lo mismo, pero pocas la soportan y la documentan.

¿Cómo realizan las pruebas de espacio de frenado?



Es medido con un carro que va a 60 kilómetros por hora, llega a un punto y frena. En ese espacio, que es de 15 metros por lo general, se mide la distancia del vehículo que frenó más rápido y el que lo hizo después.



Eso permite demostrar que cada marca de llanta frena diferente, la de un buen competidor nuestro es de 4 metros (después). La marca Michelin frena hasta 7 metros antes que la de su principal competidor.



¿Qué expectativas tienen en cuanto a colocación de unidades este año?



Es difícil un pronóstico, pero calculamos crecer más que el mercado en cuanto a facturación. Igualmente, la meta es mantenernos como marca líder del mercado, pues tenemos una participación de dos dígitos.



Ello a pesar de que hay una coyuntura muy inestable en el país debido a la desaceleración de la demanda.



En los últimos meses, los procesadores del caucho natural y otras materias primas de la cadena de fabricación de las llantas han incrementado los precios. Eso se va a reflejar en un aumento del 5 al 10 por ciento, y es probable que a lo largo del año el sector tenga que hacer otros ajustes por causa de los mayores costos de las materias primas.



¿De cuántas unidades vendidas es la expectativa de los fabricantes e importadores de llantas en el 2017?



Entre llantas para autos y camiones se proyectan ventas por 6,5 millones de unidades, sin incluir motos. La proyección para el sector es cercana a 3 por ciento. El Grupo Michelin proyecta crecer en línea con el mercado en cuanto a volumen.



¿Qué planes estratégicos adelantan para enfrentar los cambios del mercado?



El desafío a nivel mundial de Michelin es buscar más eficiencia, lo que ya está haciendo; nuevos métodos de trabajo; simplificación y mayor digitalización.



También, mantener al cliente en el centro de la operación y eliminar lo que no aporte al negocio. Inclusive, tercerizar lo que no sea centro del negocio.



¿Cómo ve este año para la economía del país?



A nivel macro, hay unos sectores que seguramente apalancarán los números globales de la economía, como el minero-energético, la construcción y la agricultura. Aunque habrá sectores que aportarán menos de lo previsto, anima que la economía colombiana de todas formas sigue creciendo, aunque tenga momentos difíciles. Se sigue manteniendo frente a otras de la región.



¿El año inició mal para el mercado de las llantas, como las ventas de carros?



El consumo de llantas cayó al principio de año porque seguramente en el 2016, por el efecto del IVA, las empresas de transporte y algunos consumidores anticiparon las compras para no ser impactados por los 3 puntos adicionales.



Además, en el primer trimestre hubo un deterioro adicional por una muy baja confianza del consumidor y una disminución de los consumos de las familias, sobre todo en bienes durables y del hogar.



¿Existe la posibilidad de que Michelin vuelva a tener planta propia en Colombia?



No estoy en la condición de decir cuántas construirá o comprará. No significa que Colombia no pueda tener nuevamente una planta productora de Michelin. La planta, para que sea relevante, debe tener mínimo una producción de 5 millones de llantas. Michelin en Colombia, donde es líder de mercado, tiene 10 por ciento.



En el país se venden 180 marcas de llantas y una planta tendría que exportar 4 millones y medio de unidades, para ser competitiva, como en Brasil.



¿Qué inversiones han previsto para ampliar la distribución de la marca y referencias en el país?



Estamos trabajando en la ampliación de la capacidad de almacenamiento en Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla, a través de instalaciones avanzadas.



