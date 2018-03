La multilateral CFI inyectará recursos a empresa Alquería

En los próximos días, otra empresa colombiana recibirá un desembolso para acelerar sus operaciones. Se trata de Alquería, que tendrá un aporte de 20 millones de dólares de la Corporación Financiera Internacional (CFI), y elevará su participación accionaria, que hoy es del 4 por ciento.



El presidente de la compañía, Carlos Cavelier, agrega que también fueron invitados por la Universidad de Harvard para exponer en un entorno académico las experiencias en responsabilidad social.

¿Qué ventajas tiene ir a capital o a un préstamo por parte de este organismo del Banco Mundial?



Es una oportunidad de empezar proyectos nuevos adicionales que estaban pospuestos, mientras lográbamos llegar a algunos sitios del país.



¿Cuáles son sus propuestas para sacar a la industria del mal momento que pasa?



Este año, con la economía creciendo se podrá ayudar a los empresarios de alguna forma.



¿Cree que hay fallas estructurales en el sector?



En el momento en que podamos hacerles la compra a los productores de leche en todo el país, eso será una muy buena noticia.

¿Tienen prevista la adquisición de más compañías?



No, ese es un ciclo que ya cerramos. Porque estamos afianzando nuestra posición y la operación a nivel nacional, mejorando eficiencias y lanzando nuevos productos. Esto debe generarnos ventas significativas en el 2018.



¿En qué consiste la invitación que recibió de la Universidad de Harvard para una conferencia el próximo 27 de abril?



Es una reunión a la que asistirán empresarios y académicos. Entre los temas están el de la solución del conflicto interno en Colombia, en el cual hemos trabajado. Otro es la educación, también relacionándolo con la industria.



¿Quiénes lo invitaron?



Hay personas que trabajan en diferentes ámbitos, como la responsabilidad social y los negocios, y ellos nos sugirieron a la universidad, que luego fue quien nos invitó.



Les interesó el tema de Colombia porque está de moda. Hay 6,5 millones de extranjeros viniendo cada año al país; antes solo lo hacían 2 millones. Y vamos a llegar a 12 millones anuales en el 2025; no cabe duda de que es un caso de mostrar.



¿Qué planteamientos hará en particular?



Hablaremos sobre los trabajos que estamos haciendo en la sierra de La Macarena para un buen uso de la tierra y el manejo responsable de los negocios. En la zona del sur de Bolívar tendremos un segundo proyecto.



También nos referiremos a los proyectos nuevos, como la reforestación en el de Guaviare, que consisten en lograr que entre las comunidades del parque Nukak y Chiribiquete exista una zona de desarrollo sostenible.



¿Cómo participa la compañía en esos programas?



Promoviendo que la ganadería no sea exclusiva, sino verdaderamente sostenible, donde la gente utilice menos hectáreas y siembre mucho más bosques.

¿Eso cómo se logra?



Tenemos que garantizar la compra de la leche, ese es el primer punto, y eso lo permite el Gobierno. Vamos a hacer unos contratos de garantía de compra del producto.



Ya garantizando el volumen de leche que empieza a salir de la zona, entonces la gente arranca a producir mucho más por hectárea. De esa manera pueden invertir más en cada hectárea en reforestación y conservación.



¿Usted ya ha asistido como conferencista a la Universidad de Harvard?



Asistí hace algunos años, cuando trabajaba en el Ministerio de Justicia como secretario general.



En esa ocasión, el país mostró el trabajo que veníamos haciendo en la reconstrucción de la justicia con la Asamblea Nacional Constituyente.



¿Cómo prevé este año?



Creo que en materia de negocios se sentirá mucho mejor que el 2017. La compañía es optimista sobre el rumbo empresarial en el país. El crecimiento que se vio en enero fue positivo, frente al que se evidenció en el mismo mes del 2017.

