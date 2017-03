'Nos declaramos indignados ante estos hechos de corrupción'

Las recientes informaciones de las últimas semanas en los medios, sobre las implicaciones del escándalo de corrupción protagonizado por la firma brasileña Odebrecht, llevaron a la Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana) a declararse indignada por la situación y a descartar, con certeza, que la firma haya efectuado pagos ilícitos a funcionarios en la adjudicación y la adición del contrato para la construcción del sector 2 de la Ruta del Sol.

“La Corporación Financiera Colombiana S. A. se declara indignada ante esos inaceptables hechos de corrupción que le han hecho un enorme daño a Colombia, y que la justicia investiga en indagaciones que deben llegar hasta el fondo y acarrear para los responsables todas las consecuencias”, indicó la entidad en un comunicado informado a la Superintendencia Financiera.



En el documento, Corficolombiana recalca que en el 2009 atendió de buena fe la invitación de Odebrecht, firma que para ese entonces era ampliamente reconocida en América Latina y tenía la calificación de grado de inversión de las principales calificadoras mundiales, varias emisiones de bonos en los mercados de capitales internacionales, excelentes referencias de bancos globales y un número de obras activas y terminadas en 20 países, incluyendo Estados Unidos.



Y agrega que tanto su junta directiva, como la de Episol, nunca estuvieron al tanto ni mucho menos participaron en los actos de corrupción cometidos, que se dieron entre Odebrecht y algunos servidores públicos en torno al contrato.



“En consecuencia, tampoco autorizaron a persona alguna para proceder de manera ilícita, y si alguien pretendió hacerlo a nombre de Corficolombiana y/o Episol, actuó en claro abuso de la confianza depositada”, recalca la entidad.

Odebrecht estaba a cargo

Asimismo, Corficolombiana sostiene que tuvo que aceptar, en el 2009, una participación minoritaria (33 por ciento) en el proyecto porque no tenía en su momento la experiencia pedida por el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) al momento de la licitación.



Y explica que, por ello, la administración de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S estuvo a cargo exclusivamente de Odebrecht, firma que así lo exigió y lo impuso por ser el socio ampliamente mayoritario.



“La totalidad de los pagos efectuados por la Concesionaria responden a decisiones unilaterales y autónomas de su administrador. Solo en el año 2016, a consecuencia de una alerta sobre una eventual situación de iliquidez de la Concesionaria, Episol exigió instrumentos excepcionales de control a la administración”, señala, al precisar que esto fue muchos meses antes de que los medios publicaran el acuerdo judicial entre Odebrecht y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.



Corficolombiana agrega que cuando fueron públicos los actos de corrupción cometidos por Odebrecht, servidores públicos e intermediarios, su junta directiva de Corficolombiana ordenó y llevó a cabo investigaciones internas para determinar la eventual participación en dichos ilícitos de sus funcionarios, las cuales permitieron descartar, con absoluta certeza, que la entidad hubiese efectuado pagos ilícitos a servidores públicos o a intermediarios.



“Cualquier especulación acerca de supuestos pagos ilícitos realizados por Corficolombiana es absolutamente falsa e irresponsable”, subrayó.



Además, Corficolombiana señaló que confía en que todos sus excolaboradores y los de su filial Episol hayan actuado de manera pulcra y leal, para que, en caso de que sean requeridos por la justicia, puedan demostrar satisfactoriamente su inocencia.



La entidad ratificó que, en los procesos penales, tanto esta como su filial Episol ratifican su condición de víctimas, que deberá ser resuelta por los jueces de la República, pero con el fin de no interferir en las investigaciones, sus apoderados se abstendrán de intervenir activamente en los trámites mientras no culmine la labor de investigación y la justicia haya determinado los responsables de estos gravísimos hechos.



