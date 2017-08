Sitio de revistas Pasalapágina.com está buscando fondos de capital

Tras casi seis años de haberse gestado el proyecto, el portal Pasalapágina.com se apresta a una fase para impulsar el crecimiento.

El gerente general de Publicaciones Digitales, Salomón Cuperman Rolnik, señaló que van tras una consecución de fondos de capital privado y recordó que manejan un modelo de negocio basado en los ingresos provenientes de las afiliaciones. “Es una de las razones para haber llegado pronto al punto de equilibrio y beneficios”, dijo el directivo, quien habló con EL TIEMPO.



¿Cuál es el número de usuarios en la plataforma?



Pueden consultar 99 por ciento de las revistas de Colombia, es decir, casi todas; lo que se quiera leer se encuentra en línea. También hay muchas revistas de editores independientes, de nicho, que permiten leer temas de cultura, cocina y deporte, entre otros.



El portafolio también se amplió. Comenzamos con 35 revistas y hoy son 70. La suscripción se carga a una tarjeta de crédito, y el portal es como el Netflix de las revistas, sin IVA.



Los planes de suscripción arrancan desde 9.900 pesos al mes y también se pueden pagar a través de firmas de servicios públicos.



El precio promedio al mes se acerca a los 28.900 pesos, pero con cargo a la factura de energía no es necesaria la bancarización. Sin embargo, para los demás planes de afiliación sí es importante que los interesados en acceder tengan tarjeta de crédito.

El portal es como el Netflix de las revistas, sin IVA FACEBOOK

TWITTER

¿Existen planes para incluir revistas extranjeras?



Hoy, el portafolio es colombiano. Sin embargo, como tenemos alianza con telefónicas que operan en otros países, ellas obsequian la suscripción a sus usuarios. Sin embargo, más adelante sí tenemos como objetivo incluir publicaciones extranjeras.



El modelo de membresía es como la música y los videos en Netflix, donde el sitio conglomera los contenidos, los dueños son los editores o las casas disqueras, en el caso de la música, y las productoras en las películas, cuando se trata de videos; ellos reciben una participación del negocio. En Colombia tomó mucho tiempo para las revistas locales y no lo será menos con las internacionales.



¿Cuántos usuarios únicos tienen?



Entre los de Pasalapágina.com y las alianzas, unos 50.000. Este año, a diciembre, queremos 60.000.



¿Qué planes de inversión tienen para consolidar la plataforma en Colombia?



Hay interés de algunos fondos de capital privado, como Axon Group, que es español e invierte en proyectos de tecnología. Lo que hacen es colocar un capital para que el negocio se dispare y luego salen y venden la participación accionaria.



¿Cuál es el modelo de ingresos de Pasalapágina.com?



El ciento por ciento son las afiliaciones. La publicidad no es un tema nuestro, y eso es importante que se conozca porque publicamos la revista idéntica a la impresa. Es decir, el editor nos la entrega con avisos.



El usuario lee la revista tal cual está viendo la impresa, solo que a través de una plataforma en línea o cualquier equipo conectado a internet. También la puede consultar a través de la aplicación, teléfono o tableta.



¿Cuál es la inversión de los últimos tres años?



Hace tres años salió al aire, pero el proyecto se está trabajando hace 5 y la inversión se asumió hace 6 años. La inversión entre lo que nosotros colocamos y lo que puso el socio suma unos 1.600 millones de pesos.



¿Han previsto este año alguna inversión adicional en la plataforma?



En este momento, el negocio ya está dando utilidades y lo que estamos haciendo es reinvertir. Es decir, pasamos el punto de equilibrio y el crecimiento se da por el aporte de recursos; no los retiramos como utilidades sino que apalancan el mercadeo y la tecnología.



¿Han hecho estudios de hábitos de consumo?



Lo que hemos visto es que la revista es un complemento a la edición impresa y no la remplaza. Tampoco la canibaliza, sino que mucha gente lee la impresa y, en otras ocasiones, la versión digital. Es decir, se complementa.



Lo que hemos visto frente al usuario en cuanto a hábito es que es mayor de 25 años, que son económicamente activos, cercanos a las tecnologías y otros no tan próximos a ella como los mayores de 25 años. Hay mucho consumo en tiempo de ocio, en salas de espera, en peluquerías, en la playa y entre pensionados.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS