Tesla duplica las pérdidas hasta US$ 1.286 millones

Tesla, la empresa estadounidense de vehículos eléctricos y baterías, registró pérdidas a septiembre por 1.286 millones de dólares, más del doble del registro del mismo periodo del 2016, pese a que sus ingresos crecieron 79,6 por ciento: a 8.470’5 millones.



La empresa está teniendo problemas con su Model 3, cuya producción no alcanza las cifras previstas, lo que está impactando los resultados.

Tesla confía buena parte de su crecimiento en el éxito de este modelo, cuyo precio inicia desde 35.000 dólares, la mitad que los otros dos coches que fabrica, el Model S y el todoterreno Model X, pensados para un público más exclusivo.



La empresa admite que está teniendo problemas en la fabricación del Model 3, del que solo ha podido entregar 220 unidades en el tercer trimestre.



En concreto, reconoce “cuellos de botella” por problemas en el montaje de baterías del automóvil, la soldadura de carrocerías y el ensamblado final del carro de su factoría de Nevada. Estas etapas de la cadena de montaje no alcanzan la capacidad prevista de 1.000 unidades a la semana, por lo que retrasan a las demás partes que sí podrían alcanzar esos niveles. La empresa asegura que trabaja para arreglar estas fallas, pero no se atreve a asegurar cuánto puede tardar en acabar con todos los cuellos de botella.



Tesla se ha visto obligada a retrasar tres meses la fecha en la que debía alcanzar la velocidad de crucero de fabricar 5.000 Model 3 a la semana. Tenía previsto alcanzar ese ritmo en diciembre y ahora espera hacerlo “a finales del primer trimestre del 2018”. Una vez alcancen ese ritmo de producción, dará pasos para duplicar esa capacidad, que es el verdadero objetivo.



En cuanto a los otros dos modelos, afirma que en el tercer trimestre ha entregado 25.915 unidades. La cifra es 4,5 por ciento superior a la del mismo trimestre del 2016 y lleva a Tesla a prever que, en todo el año, entregará 100.000 unidades de sus dos modelos de lujo.



Con estos datos en la parte de fabricación de automóviles y contando también el negocio de baterías solares, Tesla ingresó en el tercer trimestre 2.984,6 millones de dólares, un 30 por ciento más que en el mismo trimestre del año pasado, pero no le sirvió para generar beneficios. Al contrario, perdió 619,3 millones de dólares, frente a un beneficio de 21,8 millones en el tercer trimestre del 2016.



En lo que va de año, las pérdidas ascienden a 1.286 millones de dólares, frente a los 553,5 del mismo periodo del año pasado. Antes de impuestos, la cifra es incluso superior, hasta 1.429 millones de dólares, un 165,6 por ciento más que el año pasado.

